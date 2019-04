Spal-Juventus. Questo pomeriggio allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara la Spal ospita la Juventus nel primo anticipo della 32.a giornata di Serie A Tim, gli altri anticipi di oggi sono Roma-Udinese alle 18 e Milan-Lazio alle 20.30. La Spal nell’ultimo turno di campionato è stata sconfitta in trasferta dal Cagliari 2-1, dopo che era reduce da tre vittorie consecutive Roma, Frosinone e Lazio. Gli ‘estensi’ occupano la 16.a posizione in campionato e vantano 32 punti (8 vittorie, 8 pareggi e 15 sconfitte) a +4 sulla zona calda, il terz’ultimo posto è occupato dall’Empoli attualmente a quota 28 punti. La Juventus di Allegri è reduce dal pareggio di Amsterdam contro l’Ajax in Champions League e quest’oggi ai bianconeri basterebbe un punto per festeggiare matematicamente l’ottavo scudetto consecutivo, infatti i bianconeri prima di questa gara hanno battuto 2-1 il Milan nell’ultimo turno ed hanno 84 punti all’attivo (27 vittorie, 3 pareggi ed 1 sconfitta). Spal-Juventus sarà diretta dal signor Doveri.

Spal-Juventus, le probabili formazioni. QUI SPAL- Semplici si affiderà al consueto 3-5-2 con Viviano tra i pali; terzetto difensivo composta da Cionek, Vicari e Felipe; a centrocampo sugli esterni agiranno Lazzari e Fares, mentre in mezzo al campo giocheranno Murgia, Missiroli e Schiattarella; la coppia d’attacco sarà composta da Antenucci e Petagna. Nella Spal saranno indisponibili Regini, Valoti, Jankovic e Kurtic. QUI JUVENTUS-Allegri vara il turnover in vista della Champions e non convoca per questo incontro ben 8 titolari per il tecnico livornese 4-3-3 con Perin in porta; difesa a 4 formata da Cancelo e Spinazzola esterni, mentre De Sciglio e Barzagli saranno i centrali; centrocampo a 3 composto da Khedira, Bentancur e Nicolussi Caviglia; in attacco tridente con Cuadrado, Kean e Dybala. Nella Juventus indisponibili Chiellini, Matuidi, Caceres, Emre Can e Douglas Costa.

Spal-Juventus, come seguire il match in tv e streaming

Spal-Juventus, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 15, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Sky. La sfida del Mazza di Ferrara verrà trasmessa su Sky Sport e su Sky Sport Serie A. Per chi non avesse la possibilità di guardare questo posticipo di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Spal-Juventus, i precedenti. La Spal e la Juventus si sono affrontate complessivamente 38 volte, 2 vittorie per la Spal, 12 pareggi e 24 vittorie della Juventus. Se prendiamo in considerazione i precedenti riguardanti Ferrara il bilancio è nettamente in favore dei bianconeri con 11 vittorie contro le 2 della Spal. La scorsa stagione Spal-Juventus si concluse con il punteggio di 0-0.