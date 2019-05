Addio di Spalletti all’Inter: omaggio di Zhang

“A coach, a teacher, a friend” queste le parole apparse questa mattina sul profilo di Steven Zhang presidente dell’Inter. Lo definisce quindi un maestro e un amico da Appiano Gentile il dirigente cinese della squadra milanese per salutarlo e ringraziarlo per il lavoro e i 2 anni di avventura con la squadra neroazzurra.

Un addio difficile quello di Luciano Spalletti che spesso è stato messo in discussione da società e tifoseria in questi anni, ma che lascia una squadra quella dell’Inter qualificata in Champions e oggi saluta ufficialmente in un periodo complesso per le maggiori panchine italiane, il calcio italiano.

Dovrebbe arrivare a breve l’annuncio ufficiale del suo sostituto: sembra infatti arriverà a brevissimo il nome di Antonio Conte che dovrebbe avvicendarsi insieme al suo entourage e che sembra abbia già fatto richieste importanti a Marotta e al club neroazzurro. Molti scommettono sull’allenatore leccese che potrebbe davvero far cambiare passo alla squadra. Di sicuro l’anno difficile di Icardi non ha giovato all’uscita di mister Spalletti che ha dovuto gestire uno spogliatoio difficile come mai in questi ultimi anni e che per le vicissitudini di questa stagione ha sicuramente raggiunto con la champions un risultato importante e di tutto rispetto. Ad maiora Luciano!