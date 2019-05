Allegri sostituirà Valverde nel Barcellona? Sirene spagnole per il tecnico toscano

Congedato dalla Juventus nonostante la quinta vittoria consecutiva del campionato di Serie A, Massimiliano Allegri pare essere già pronto per un’altra avventura. Anno sabbatico per lui? Macché. Il tecnico toscano non ha intenzione di fermarsi, soprattutto perché le offerte per lui non mancano di certo.

In molti pensavano che l’allenatore italiano potesse essere il nuovo condottiero del PSG, ma i francesi hanno deciso di dare fiducia a Tuchel per un’altro anno. Ma il PSG non è l’unica squadra sulla tracce di Allegri. Dalla Spagna arrivano notizie riguardanti un suo eventuale approdo sulla panchina più ambita al mondo assieme al Real Madrid: il Barcellona.

Futuro al Camp Nou?

RAC1 afferma che il presidente dei blaugrana, Bartomeu, non intende confermare Ernesto Valverde dopo il flop Champions e la sconfitta in finale di Coppa del Re. L’ex allenatore del Bilbao ha centrato due Liga consecutive, ma a livello europeo ha subito due rimonte storiche in due anni: la prima nella scorsa stagione per mano della Roma di Di Francesco, capace di imporsi all’Olimpico per 3-0 dopo il 4-1 del Camp Nou. In questa stagione, il 4-0 di Anfield contro il Liverpool (3-0 per i blaugrana all’andata), brucia tantissimo per come si è sviluppato. I catalani hanno dimostrato poca personalità e poco senso tattico nel contenere un cospicuo vantaggio, ottenuto nei match di andata.

Proprio per questo motivo la squadra dove milita Leo Messi, vuole cambiare rotta e prendere un allenatore preparato per questi tipi di match. Allegri pare essere il profilo giusto. Oltre a lui, sono seguiti anche i vari Emery, Martinez e lo storico ex Rambo Koeman. Sono attesi sviluppi nei prossimi giorni ma la panchina di Valverde sta scottando e come si può notare, molti tecnici quotati vorrebbero accomodarsi proprio lì. Messi vuole tornare il re d’Europa, sarà Allegri ad aiutare la pulce argentina a ottenere l’obiettivo?