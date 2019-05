Avellino-Pergolettese, sulla strada verso il tricolore. Semifinale della Poule Scudetto del campionato di Serie D 2018/2019. Alle ore 18.30, allo stadio Pietro Barbetti di Gubbio, scenderanno in campo l‘Avellino di Giovanni Bucaro e la Pergolettese di Matteo Contini. Quest’ultimo ex della sfida in quanto ha vestito la maglia biancoverde da giocatore. Si gioca in partita unica, in caso di parità al 90′ si andrà direttamente ai calci di rigore. Le due squadre hanno passato i rispettivi gironi eliminatori di questa Poule Scudetto. Gli irpini hanno eliminato Bari e Picerno, mentre i lombardi hanno eliminato la Pianese e finendo dietro al Cesena. Chi vince affronterà domenica in finale la vincente dell’altra semifinale, quella tra Cesena e Lecco. Questa partita si giocherò allo stadio Renato Curi di Perugia, alle ore 18.30.

Avellino-Pergolettese, la probabile formazione biancoverde. QUI AVELLINO – Bucaro per la sfida ai lombardi dovrà farà a meno di Viscovo e del capitano Morero per problemi fisici, oltre allo squalificato Gerbaudo. Il tecnico biancoverde resta col dubbio del modulo, ma potrebbe optare per la riproposizione del 4-3-3. Tra i pali ci sarà la conferma di Lagomarsini, decisivo nella trasferta di Picerno. In difesa spazio a Betti e Parisi sulle corsie esterne, con Dondoni e Dionisi che si piazzerebbero al centro della linea a quattro. A centrocampo sicuri del posto Di Paolantonio e Matute, in caso di mediana a tre dovrebbe retrocedere di qualche metro Da Dalt, andando a completare il reparto centrale del campo. In avanti in riferimento offensivo sarà De Vena. Ai suoi lati avanza l’opzione under, con Tribuzzi e Carbonelli che andrebbero a completare il tridente. Arbitrerà il match il sig. Stefano Nicolini della sezione di Brescia. (Fonte: Tuttomercatoweb.com).

Avellino-Pergolettese, come seguire il match in tv e streaming

Avellino-Pergolettese, info tv e streaming. Per il match di oggi non è prevista nessuna diretta televisiva, né streaming. In un primo momento i diritti erano stato acquistati da Repubblica.it, ma il sito trasmetterà solo la finale della Poule Scudetto. Per aggiornamenti sull’andamento del match si potranno usare le pagine social ufficiali della due squadre. Per quanto riguarda l‘Avellino ci saranno costanti aggiornamenti anche su Radio Punto Nuovo, il tutto a cura di Dino Manganiello. E’ la prima volta che le due squadre si ritrovano di fronte. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 18.30.