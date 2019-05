Bari-Picerno streaming gratis e diretta TV in chiaro, Poule Scudetto oggi 12 maggio dalle 16

Allo stadio San Nicola in programma l’incontro Bari-Picerno, sfida valida per il primo turno del Girone 3 della Poule Scudetto, con fischio di inizio previsto per le ore 16.00.

Si affrontano le due formazioni vincenti rispettivamente il Girone H e I di Serie D: i galletti di mister Cornacchini, tornati in terza serie dopo un anno di purgatorio, vogliono proseguire la scia di successi e conquistare l’ambito trofeo riservato alle compagini che hanno vinto i rispettivi raggruppamenti.

Di fronte però i biancorossi incontreranno la sorpresa del Girone H, il Picerno, guidato da mister Domenico Giacomarro: la formazione lucana ha vinto il campionato posizionando davanti all’Audace Cerignola e conquistando a pieno titolo l’accesso alla Poule Scudetto. Risultati sorprendenti per i rossoblu, che hanno avuto il merito di chiudere la stagione persino al più quotato Taranto, relegato alla terza posizione.

Sarà una grande giornata di festa e di sport al San Nicola, occupato in ogni ordine di posto, pronto a sostenere ed incoraggiare i galletti e spingerli alla conquista del trofeo, a suggellare una stagione unica e speciale per il sodalizio del presidente Luigi De Laurentiis.

Bari-Picerno streaming e diretta TV oggi 12 maggio

L’incontro Bari-Picerno verrà trasmesso in diretta e in chiaro sui canali Tele Norba, raggiungibile al canale 10 in Puglia o 15 in Basilicata, Telebari, che invece trasmette solamente in Puglia al canale 12 del digitale terrestre, e Canale 85, presente invece al canale 85 sempre nell’ambito della Regione e in quelle limitrofe.

CLICCA QUI PER VISUALIZZARE BARI-PICERNO IN TEMPO REALE

Per chi non fosse raggiunto dal segnale delle summenzionate emittenti, è possibile seguire il match anche in streaming del tutto gratuito: in particolare Tele Norba, Telebari e Canale 85 trasmettono anche attraverso le web TV collocate sui rispettivi siti internet delle predette emittenti, consentendo ai tifosi delle due compagini di poter seguire l’incontro anche in mobilità, senza alcun costo aggiuntivo e senza particolari problemi.

