Bologna-Napoli streaming gratis e diretta tv Sky, Serie A oggi dalle 20.30

Bologna-Napoli è il secondo anticipo della 38° giornata di Serie A. Al Dall’Ara di Bologna si affrontano i felsinei, allenati da Sinisa Mihajlovic e i partenopei, allenati da Carlo Ancelotti. Una gara senza grandi obiettivi, visto che gli emiliani hanno raggiunto la settimana scorsa la salvezza conquistando un punto d’oro all’Olimpico contro la Lazio.

Una salvezza così sofferta non si era mai vista a Bologna e dintorni. Tutto merito di Mihajlovic, che staserà tenterà il colpaccio. Il tecnico serbo dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1 con Skorupski in porta; difesa a quattro con Mbaye, Danilo, Lyanco e Dijks; in mediana agiranno Pulgar e Dzemaili, mentre davanti Orsolini, Soriano e Palacio agiranno alle spalle dell’ unica punta Destro.

PROBABILE FORMAZIONE BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Pulgar, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Palacio; Destro.

Una buona stagione l’ha definita Ancelotti in conferenza stampa e l’anno prossimo provare a vincere il titolo è obbligatorio. Il tecnico emiliano dovrà fare a meno di Koulibaly e Allan, out per squalifica. Probabile quindi il 4-4-2 con Meret a difendere i pali; in difesa confermati Malcuit e Ghoulam esterni mentre agiranno al centro Albiol e Luperto; a centrocampo agiranno Callejon e Zielinski; in attacco tandem con Insigne e Milik.

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Luperto, Ghoulam; Callejón, Fabian Ruiz, Zielinski, Verdi; Insigne, Milik.

Questa la terna arbitrale della sfida dello Stadio Dall’Ara: arbitra il sign. Aleandro Di Paolo, assistenti i sign. Rossi C. – Rossi L., IV uomo il sign. Piscopo. Alla V.A.R. Manganiello e Galetto.



Bologna – Napoli sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport

Come vedere Bologna-Napoli in tv? La telecronaca della partita – dalle 20.30 su Sky Sport Serie A HD (ch. 251 del satellite e ch. 483 del digitale terrestre) – sarà di Andrea Marinozzi, affiancato nel commento tecnico da Lorenzo Minotti; inviato a bordocampo ed interviste a cura di Massimo Ugolini. Pre e post partita nello studio di Sky Calcio Live con Marco Cattaneo e i suoi ospiti.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match del Dall’ Ara sarà trasmesso anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky, che possono registrarsi al servizio.



Bologna – Napoli in diretta sulla Rai: tv e radio

Bologna-Napoli, sfida valida come secondo anticipo della 38a ed ultima giornata di Serie A, sarà possibile ascoltarla in contemporanea su Rai Radio 1 e Radio 1 Sport con la radiocronaca di Diego Carmignani in diretta dal Dall’Ara di Bologna a partire dalle ore 20.25.

Rai Radio 1 è la radio ufficiale del calcio, del basket e non solo, in Italia.