Brasile 2019 al via la Copa America il 7 giugno

Al via in Brasile la 46esima edizione della Copa America CONMEBOL che dal 7 giugno e alla finale del 7 luglio vedrà sfidarsi 12 nazionali di cui 10 affiliate alla confederazione sudamericana e 2 “outsider” invitate: Giappone vincitore della Coppa D’Asia e e il Qatar che ospiterà la prossima edizione dei mondiali nel 2022. Le squadre sono divise in 3 gironi:

Girone A: Brasile, Bolivia, Venezuela, Perù Girone B: Argentina, Colombia, Paraguay, Qatar Girone C: Uruguay, Ecuador, Giappone, Cile

Si parte con Brasile – Bolivia big match di apertura, ma occhi puntati anche su Argentina che debutterà contro la Colombia il 15 giugno. Ma dove vedere le partite in diretta? Molto semplice, grazie all’acquisizione dei diritti sarà la piattaforma streaming DAZN a offrire ai suoi clienti la diretta degli eventi. Sarà visibile su tante tipologie di dispositivi streaming tra cui Amazon Firestick, Chromecast, dispositivi mobile Iphone e Android, Playstation o Sky Q.

Entro il 30 maggio i ct delle nazionali dovranno comunicare la liste definitiva dei 23 calciatori che partiranno per il Brasile, tanti i dubbi ancora non sciolti. Ad ospitare la partita di apertura sarà lo Stadio Morumbi di San Paolo mentre la finale come prevedibile avrà una cornice davvero imperdibile del Maracanà di Rio de Janeiro con la sua capienza di oltre 74.000 spettatori.