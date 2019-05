Calcio, Mondiale Under 20: guida completa al torneo. Italia nel girone con Messico, Ecuador e Giappone

Giovedì 23 maggio inizierà in Polonia il Mondiale Under 20 giunto alla ventiduesima edizione; nell’ultima edizione disputata nel 2017 ci fu il successo dell’Inghilterra che ebbe la meglio in finale sul Venezuela per 1-0, mentre sul gradino più basso del podio si classificò l’Italia che prevalse ai calci di rigore sull’Uruguay. La nazionale inglese detentrice del trofeo non sarà presente visto che non è riuscito a qualicarsi.

Mondiale Under 20, avversarie dell’Italia e i 23 convocati

La nazionale azzurra del ct Paolo Nicolato cercherà nell’impresa di vincere per la prima volta la manifestazione; nel girone i nostri ragazzi se la vedrannno giovedì 23 maggio contro il Messico, domenica 26 contro l’Ecuador e mercoledì 29 finiranno contro il Giappone.

Questa la lista dei 23 convocati dell’Italia:

PORTIERI: Plizzari (Milan), Carnesecchi (Atalanta), Loria (Juventus).

DIFENSORI: Pellegrini (Cagliari), Buongiorno (Carpi), Tripaldelli (Crotone), Ranieri (Foggia), Gabbia (Lucchese), Bellanova (Milan), Bettella (Pescara), Candela (Genoa), Del Prato (Atalanta).

CENTROCAMPISTI: Esposito (Ravenna), Frattesi (Ascoli), Alberico (Hoffenheim), Colpani (Atalanta).

ATTACCANTI: Gori (Livorno), Olivieri (Juventus), Scamacca (Sassuolo), Pinamonti (Frosinone), Capone (Pescara).

Mondiale Under 20, i gironi

GIRONE A: Polonia, Colombia, Tahiti, Senegal

GIRONE B: Messico, Italia, Giappone, Ecuador

GIRONE C: Honduras, Nuova Zelanda, Uruguay, Norvegia

GIRONE D: Qatar, Nigeria, Ucraina, Stati Uniti

GIRONE E: Panama, Mali, Francia, Arabia Saudita

GIRONE F: Portogallo, Corea del Sud, Argentina, Sudafrica

Mondiale Under 20, il calendario della fase a gironi

Giovedì 23 maggio:

Girone A: Messico-Italia (ore 18.00 a Gdynia)

Girone B: Tahiti-Senegal (ore 18.00 a Lublino)

Girone A: Polonia-Colombia (ore 20.30 a Lodz)

Girone B: Giappone-Ecuador (ore 20.30 a Bydgoszcz)

Venerdì 24 maggio:

Girone C: Honduras-Nuova Zelanda (ore 18.00 a Lublino)

Girone D: Qatar-Nigeria (ore 18.00 a Tychy)

Girone C: Uruguay-Norvegia (ore 20.30 a Lodz)

Girone D: Ucraina-Stati Uniti (ore 20.30 a Bielsko-Biala)

Sabato 25 maggio:

Girone F: Portogallo-Corea del Sud (ore 15.30 a Bielsko-Biala)

Girone E: Panama-Mali (ore 18.00 a Bydgoszcz)

Girone E: Francia-Arabia Saudita (ore 18.00 a Gdynia)

Girone F: Argentina-Sudafrica (ore 20.30 a Tychy)

Domenica 26 maggio:

Girone B: Messico-Giappone (ore 15.30 a Gdynia)

Girone B: Ecuador-Italia (ore 18.00 a Bydgoszcz)

Girone A: Senegal-Colombia (ore 18.00 a Lublino)

Girone A: Polonia-Tahiti (ore 20.30 a Lodz)

Lunedì 27 maggio:

Girone D: Qatar-Ucraina (ore 18.00 a Tychy)

Girone C: Honduras-Uruguay (ore 18.00 a Lublino)

Girone C: Norvegia-Nuova Zelanda (ore 20.30 a Lodz)

Girone D: Stati Uniti-Nigeria (ore 20.30 a Bielsko-Biala)

Martedì 28 maggio:

Girone F: Portogallo-Argentina (ore 18.00 a Bielsko-Biala)

Girone G: Panama-Francia (ore 18.00 a Bydgoszcz)

Girone G: Arabia Saudita-Mali (ore 20.30 a Gdynia)

Girone F: Sudafrica-Corea del Sud (ore 20.30 a Tychy)

Mercoledì 29 maggio:

Girone B: Italia-Giappone (ore 18.00 a Bydgoszcz)

Girone B: Ecuador-Messico (ore 18.00 a Gdynia)

Girone A: Colombia-Tahiti (ore 20.30 a Lublino)

Girone A: Senegal-Polonia (ore 20.30 a Lodz)

Giovedì 30 maggio:

Girone C: Nuova Zelanda-Uruguay (ore 18.00 a Lodz)

Girone C: Norvegia-Honduras (ore 18.00 a Lublino)

Girone D: Nigeria-Ucraina (ore 20.30 a Bielsko-Biala)

Girone D: Stati Uniti-Qatar (ore 20.30 a Tychy)

Venerdì 31 maggio:

Girone E: Mali-Francia (ore 18.00 a Gdynia)

Girone E: Arabia Saudita-Panama (ore 18.00 a Bydgoszcz)

Girone F: Corea del Sud-Argentina (ore 20.30 a Tychy)

Girone F: Sudafrica-Portogallo (ore 20.30 a Bielsko-Biala)

Mondiale Under 20, il regolamento e le date del torneo

Le 24 squadre divise in sei gironi da quattro squadre vedranno qualificarsi le prime due più le quattro migliori terze; per ottavi di finale, quarti, semifinali e finale previsti incontri in gara secca, con supplementari e rigori in caso di eventuale parità al termine dei 120 minuti di gioco.

Saranno presenti il Var, la Goal-Line Technology, l’eventuale quarta sostituzione in caso di tempi supplementari nella fase ad eliminazione diretta e infine ci sarà anche vista la stagione il cooling break in caso di temperatura sopra la media.

Di seguito tutte le date principali:

Fase a gironi: 23-31 maggio

Ottavi di finale: 2-4 giugno

Quarti di finale: 7 e 8 giugno

Semifinali: 11 giugno

Finale 3°-4° posto 14 giugno

Finale 1°-2° posto: 15 giugno

Mondiale Under 20, diretta tv e streaming

Il Mondiale Under 20 sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky che avrà due canali di riferimento, ovvero Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Football (204) dove si potranno vedere tutti e 52 i match in programma.

I match saranno a dispozione anche in streaming tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.