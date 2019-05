Calcio, Serie B: il calendario dei playoff e playout in attesa della sentenza sul Palermo

Ieri pomeriggio con la 38.a giornata si è chiuso il campionato di Serie B con il Lecce che grazie alla vittoria interna per 2-1 sullo Spezia è stato promosso in Serie A insieme al Brescia che avevo raggiunto la massima serie due settimane fa. In coda oltre alle già retrocesse Carpi e Padova, si è aggiunto il Foggia che dopo la sconfitta per 2-1 contro il Verona al Bentegodi non ha potuto evitare il terz’ultimo posto. Il tabellone dei playoff e dei playout sarà da confermare nei prossimi giorni quando ci sarà la sentenza sul Palermo che rischia il declassamento all’ultimo posto per presunti illeciti amministrativi. Ciò potrebbe comportare non solo un cambiamento dei match ma anche il rinvio di una settimana della post season, ma questa sarà confermato o meno l’inizio della settimana prossima.

Serie B, calendario playoff

Turno preliminare (in gara unica)

Venerdì 17 maggio ore 21: VERONA (6^ classificata) vs SPEZIA (7^ classificata)

Sabato 18 maggio ore 21: PESCARA (5^ classificata) vs CITTADELLA (8^ classificata)

Semifinali di andata

Martedì 21 maggio ore 21: 6a/7a Vs PALERMO (3^ classificata)

Mercoledì 22 maggio ore 21: 5a/8a Vs BENEVENTO (4^ classificata)

Semifinali di ritorno

Sabato 25 maggio ore 21: PALERMO (3^ classificata) Vs 6a/7a

Domenica 26 maggio ore 21: BENEVENTO (4^ classificata) Vs 5a/8a

Finale di andata (in casa della peggior classificata)

Giovedì 30 maggio ore 21

Finale di ritorno (in casa della miglior classificata)

Domenica 2 giugno ore 21

Serie B, calendario playout

Domenica 19 maggio ore 18: SALERNITANA (16^classificata) VS VENEZIA (15^ classificata)

Domenica 26 maggio ore 18: VENEZIA (15^ classificata) VS SALERNITANA (16^ classificata)