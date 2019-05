Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Ramos vuole lasciare il Real, Ronaldo lo vuole alla Juve

Clamorosa voce dalla Spagna: il capitano del Real Madrid Sergio Ramos è in rotta con i blancos e Ronaldo ha chiesto alla dirigenza di portarlo a Torino.

La sessione di calciomercato estiva si è già infiammata con tantissimi colpi: da Hazard al Real, fino alla possibilità di vedere Pep Guardiola sulla panchina della Juventus e adesso un altro big del calcio mondiale sta preparando le valigie. Secondo la nota trasmissione tv ” La Sexta ( voci confermate anche da Marca) Sergio Ramos potrebbe lasciare il Real Madrid: al centro dei pensieri di addio del capitano dei Blancos ci sarebbe un rapporto con la società che è andato raffreddandosi durante questa stagione, con la tensione che è ha avuto il suo culmine dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Ajax. Secondo Marca, nelle prossime ore Ramos potrebbe prendere la sua decisione se lasciare il Real Madrid e quindi sposare un altro progetto di una big Europea oppure continuare il suo rapporto con i blancos.

Sono tante le società che si sono mostrate interessate al difensore spagnolo dei blancos: Manchester United e Psg già da tempo seguono con interesse il giocatore avendo sempre preso dei secchi no ma il malumore di Ramos potrebbe cambiare le carte in tavola. Anche una big italiana sarebbe interessata al calciatore ovvero la Juventus: infatti, i bianconeri vorrebbero fare un tentativo per lo spagnolo sotto richiesta di Cristiano Ronaldo che vorrebbe a Torino il suo ex compagno di squadra. Attualmente, Ramos, percepisce al Real una somma pari a 12,5 milioni netti all’anno, ha ancora due anni di contratto col Real e una clausola monstre di 800 milioni ma potrebbe abbassarsi con una richiesta esplicita del calciatore di voler cambiare aria come già successo in passato proprio per Cristiano Ronaldo.