Cavani verso l’Atletico Madrid, l’uruguaiano non tornerà al Napoli

C’è un futuro tutto spagnolo per Edinson Cavani. Il bomber uruguaiano pare non essere destinato a un ritorno in Italia. Il Napoli lo ha sognato nella scorsa stagione e De Laurentiis pareva essersi avvicinato notevolmente all’attaccante, che poi però rimase al PSG.

La sua avventura in Francia pare essere volta al termine e Edinson la conclude nel migliore dei modi, avendo realizzato 193 reti totali con maglia del club parigino. Nonostante le varie coppe Nazionale e le 5 Ligue 1 conquistate a suon di gol, Cavani non è andato oltre i quarti di finale in Champions League. Una delusione cocente per lui, per i supporters parigini e per il presidente Al-Khelaifi. Ora è arrivato il momento di cambiare aria e l’Atletico Madrid vuol strappare il goleador ai francesi così come alle concorrenti.

Atletico Madrid in pole

Dalla Spagna sono sicuri: l’attaccante vuole vestire la maglia dell’Atletico Madrid nella prossima stagione. Secondo El Larguero, Cavani non rientra più nei piani di Tuchel per il futuro è avrebbe accettato la serrata corte da parte dei colchoneros di Simeone. La squadra spagnola ha sempre seguito Cavani negli scorsi anni e questa volta vuole sferrare il colpo decisivo. Tutto dipende dal futuro di Diego Costa. Il centravanti brasiliano naturalizzato spagnolo, non ha disputato una stagione convincente e potrebbe lasciare l’Atletico nei prossimi giorni. Le continue polemiche in campo e fuori hanno portato a una situazione di tensione tra lui e la società. Simeone ha provato a difenderlo, ma l’atteggiamento dell’ex Chelsea non è cambiato, tanto che nelle ultime settimane è apparso come un vero corpo estraneo alla società.

Oltre a Cavani, il quotidiano AS riporta pure un interessamento del club spagnolo per Chilwell, terzino del Leicester e della Nazionale Inglese. Il difensore dovrebbe sostituire Filipe Luis. Il brasiliano classe 1985 ha già le valige in mano e i colchoneros sono al lavoro per chiudere con le foxes.