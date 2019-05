Chelsea-Arsenal: match Sky Go e diretta tv 29/05/2019

Mach Chelsea-Arsenal questa sera alle 21.00 al Baku Olympic Stadium. Maurizio Sarri e Unai Emery sono pronti a sfidarsi in questa finale di Europa League tutta inglese. La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport. Sarà possibile vedere Chelsea-Arsenal anche in diretta streaming su Sky Go. Derby londinese tra Blues e Gunners. Una delle due squadre di Premier League si contenderà il trofeo nell’ultima tappa europea. I padroni di casa hanno chiuso al terzo posto in Premier League con 72 punti, conquistando un posto in Champions League in vista della prossima stagione. Sarri in vista del match Chelsea-Arsenal ha dichiarato: “Non volevamo giocare questa finale per andare in Champions League. Volevamo la Champions League attraverso la Premier, e poi volevamo vincere una coppa. La finale è molto importante per noi e la nostra sensazione è che meritiamo di vincere.” L’Arsenal invece è arrivato quinto in classifica con 70 punti. Per poter ottenere un posto in Champions League deve assolutamente aggiudicarsi la vittoria questa sera. Proprio su questo, l’allenatore Unai Emery, ha dichiarato: “Per noi è molto importante vincere questo titolo e vivere un momento del genere. Ai miei giocatori voglio dire di godersi questo momento e viverlo bene, così come ai nostri tifosi. Vincere ci permetterebbe di aggiungere un trofeo alla nostra bacheca e di raggiungere la qualificazione in Champions League”.

Dove vedere il match Chelsea-Arsenal

Canale Tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport, Sky Go

Orario: 21.00

Probabili formazioni del match Chelsea-Arsenal

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson; Kovacic, Jorginho, Kante; Willian, Giroud, Hazard.

Arsenal (4-3-1-2): Leno; Maitland-Niles, Koscielny, Sokratis, Kolasinac; Guandouzi, Torreira, Xhaka; Ozil; Lacazette, Aubameyang.



Chi probabilmente non scenderà in campo nel match Chelsea-Arsenal

Indisponibili: Hudson-Odoi C. (Chelsea) – Infortunio al tendine d’Achille, Loftus-Cheek R. (Chelsea) – Infortunio al tendine d’Achille, Rudiger A. (Chelsea) – Infortunio al ginocchio, Van Ginkel M. (Chelsea) – Infortunio al ginocchio, Bellerin H. (Arsenal) -Infortunio al ginocchio, Holding R. (Arsenal) – Infortunio al ginocchio, Mavroparios K. (Arsenal) – Trauma, Mkhitaryan H. (Arsenal) – Inattivo, Ramsey A. (Arsenal) – Infortunio alla coscia, Suarez D. (Arsenal) – Infortunio all’inguine.

In dubbio: Welbeck D. (Arsenal) – Infortunio alla caviglia.

Informazioni generali

Stadio: Baku Olympic Stadium

Arbitro: Gianluca Rocchi

Allenatore Chelsea: Maurizio Sarri

Allenatore Arsenal: Unai Emery