Consigli Fantacalcio Serie A 37.a giornata: ecco chi schierare nella formazione titolare

Consigli Fantacalcio 37.a giornata. Penultima di campionato e tempo di verdetti nelle varie leghe del Fantacalcio. In questo turno di campionato fare la formazione diventa sempre più difficile con molte decisioni da prendere su chi schierare o meno. Questa 37.a giornata di campionato si aprirà con Udinese-Spal di questo pomeriggio alle ore 15 e si concluderà con Lazio-Bologna, in programma lunedì sera, ma i match più interessanti sono Napoli-Inter e Juventus-Atalanta.

Consigli Fantacalcio di questo turno di campionato

Consigli Fantacalcio di Udinese-Spal (sabato ore 15). Alla ‘Dacia Arena’ l’Udinese di Tudor cerca punti salvezza contro una Spal già salva. I friulani non avranno per infortunio Ingelsson, Barak e Behrami ma il tecnico Tudor spera di poter recuperare Fofana. Davanti dovrebbe partire titolare Okaka al fianco di uno tra Lasagna e Pussetto. Nella Spal di Semplici solo Missiroli sarà indisponibile, ma il tecnico emiliano dovrebbe schierare la formazione tipo.

CONSIGLIATI: Musso, Samir, Mandragora e De Paul (Udinese); Lazzari, Kurtic e Petagna (Spal).

SCONSIGLIATI: D’ Alessandro (Udinese); Cionek e Schiattarella (Spal).

Consigli Fantacalcio di Genoa-Cagliari (sabato ore 18). A ‘Marassi’ il Genoa di Prandelli cerca punti salvezza contro un Cagliari non ancora matematicamente salvi. Il tecnico genoano oltre lo squalificato Romero, non avranno a disposizione Hiljemark, Sturaro, Mazzitelli e Favilli, mentre Lazovic resta in dubbio, in attacco Lapadula dovrebbe affiancare Kouamè. Nei sardi stagione finita per Faragò, ma Maran tenta di recuperare Ceppitelli, attacco sardo che potrà contare sull’ex della gara Pavoletti.

CONSIGLIATI: Radu, Biraschi, Lerager, Kouamè (Genoa); Barella, Joao Pedro e Pavoletti (Cagliari).

SCONSIGLIATI: Veloso e Bessa (Genoa); Cacciatore, Klavan, Pellegrini e Deiola (Cagliari).

Consigli Fantacalcio di Sassuolo-Roma (sabato ore 20.30). Nell’anticipo serale del ‘Mapei Stadium’ il Sassuolo riceve la Roma in piena corsa Champions. Nei neroverdi squalificato Bourabia ma non ci saranno anche gli infortunati Magnani, Peluso e Sensi, in attacco Babacar e Boga dovrebbero affiancare Berardi. Nei giallorossi resta in dubbio Pellegrini ma Ranieri potrà contrare su El Shaarawy e Dzeko davanti.

CONSIGLIATI: Rogerio, Locatelli, Duncan e Berardi (Sassuolo); Mirante, Florenzi, Kolarov, Cristante, El Shaarawy, Dzeko (Roma).

SCONSIGLIATI: Ferrari e Magnanelli (Sassuolo); Nzonzi e Pastore (Roma).

Consigli Fantacalcio di Chievo-Sampdoria (domenica ore 12.30). Il Chievo ospita al ‘Bentegodi’ la Sampdoria in una gara che non ha più nulla da chiedere al campionato ma che celebrerà l’addio al calcio di Sergio Pellissier. I veneti dovranno rinunciare allo squalificato Rigoni ma non ci saranno per infortunio Rossettini e Schelotto, Di Carlo darà ancora fiducia al baby Vignato e davanti Meggiorini dovrebbe far coppia con capitan Pellissier. Nella Samp non ci sarà Andersen, ma restano in dubbio Defrel, Murru e Junior Tavares, in attacco Giampaolo con Quagliarella dovrebbe schierare Gabbiadini.

CONSIGLIATI: Bani, De Paoli, Hetemaj, Vignato e Pellissier (Chievo); Praet, Jankto e Quagliarella (Sampdoria).

SCONSIGLIATI: Cesar e Jaroszynski (Chievo); Murru, Ekdal e Ramirez (Sampdoria).

Consigli Fantacalcio di Empoli-Torino (domenica ore 15). Allo stadio ‘Castellani’ l’Empoli per la salvezza, mentre il Torino lotta per l’Europa. Nei toscani assenti gli infortunati Diks, Antonelli e La Gumina, Andreazzoli spera di recuperare dal 1’minuto Caputo, davanti dovrebbe giocare Farias in tandem proprio con Caputo. Nei granata assenti gli infortunati Djidji e Parigini, mentre Ansaldi resta in dubbio, Mazzarri dovrebbe affiancare a Belotti il giovane Berenguer, che sta facendo bene da diverse giornate.

CONSIGLIATI: Silvestre, Di Lorenzo, Traorè, Krunic, Farias e Caputo (Empoli); Sirigu, Izzo, N’Koulou, Rincon, Belotti (Torino).

SCONSIGLIATI: Veseli, Dell’Orco (Empoli); Lukic (Torino).

Consigli Fantacalcio di Parma-Fiorentina (domenica ore 15). Allo stadio ‘Tardini’ di Parma entrambe le squadre vogliono chiudere il discorso salvezza. Nei ducali squalificati Rigoni e Bruno Alves, mentre Diakhate e Schiappacasse hanno finito in anticipo la loro stagione. Mister D’Aversa ritrova Inglese, a segno contro il Bologna, e dovrebbe giocare nel tridente con Siligardi e Gervinho. Nei viola oltre Pjaca, resta in dubbio Pezzella, Montella nel tridente dovrebbe schierare Chiesa, Muriel e Mirallas.

CONSIGLIATI: Sepe, Dimarco, Gervinho, Inglese (Parma); Veretout, Benassi, Chiesa, Muriel (Fiorentina).

SCONSIGLIATI: Gagliolo, Siligardi (Parma); Ceccherini, Vitor Hugo, Fernandes (Fiorentina).

Consigli Fantacalcio di Milan-Frosinone (domenica ore 18). A ‘San Siro’ il Milan ospita il retrocesso Frosinone. Nei rossoneri non ci sarà lo squalificato Paquetà, mentre Bonaventura, Calabria e Caldara hanno finito la loro stagione, Gattuso spera di recuperare Biglia e nel tridente spazio a Suso, Piatek e Borini. Nei ciociari non ci saranno Gori, Salamon e Chibsah, Baroni davanti dovrebbe schierare Ciano e Pinamonti.

CONSIGLIATI: Donnarumma, Romagnoli, Kessiè, Calhanoglu, Suso, Piatek (Milan); Ciano (Frosinone).

SCONSIGLIATI: Abate, Musacchio, Bakayoko (Milan); Sportiello, Goldaniga, Paganini, Sammarco (Frosinone).

Consigli Fantacalcio di Juventus-Atalanta (domenica ore 20.30). All’ ‘Allianz Stadium’ festa scudetto per la Juventus di Allegri, che lascierà a fine stagione la panchina bianconera, ma a Torino arriva un’ Atalanta ferita dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia e con la voglia di centrare la storica qualificazione in Champions. Nei bianconeri non ci saranno per infortunio Chiellini, Perin, Khedira e Douglas Costa, ma si rivede in panchina Mandzukic. Nei bergamaschi oltre Toloi, infortunato, non ci sarà lo squalificato Palomino.

CONSIGLIATI: Szczesny, Bonucci, Pjanic, Ronaldo (Juventus); Freuler, Ilicic e Zapata (Atalanta).

SCONSIGLIATI: Cancelo, Alex Sandro, Emre Can (Juventus); Castagne (Atalanta).

Consigli Fantacalcio di Napoli-Inter (domenica ore 20.30). Al ‘San Paolo’ il Napoli ospita l’Inter, in cerca dei 3 punti per la matematica qualificazione in Champions che potrebbe arrivare anche all’ultima giornata contro l’Empoli. Nei partenopei out Chiriches ed Insigne, mentre Ounas è in dubbio, Ancelotti dovrebbe schierare davanti la coppia Mertens-Milik. Spalletti è alle prese con i dubbi Politano e De Vrij, davanti solito ballottaggio Lautaro-Icardi.

CONSIGLIATI: Koulibaly, Callejon, Allan, Zielinski, Mertens, Milik (Napoli); Skriniar, Brozovic, Nainggolan e Perisic (Inter).

SCONSIGLIATI: Hysay, Ghoulam (Napoli); Miranda, Vecino (Inter).

Consigli Fantacalcio di Lazio-Bologna. (lunedì ore 20.30). Nel ‘monday night’ la Lazio fresca vincitrice della Coppa Italia ospita il Bologna. Nei biancocelesti oltre lo squalificato Radu, saranno assenti Lukaku e Berisha, entrambi hanno terminato in anticipo la loro stagione. Inzaghi dovrebbe affidardi davanti al tandem Correa-Immobile. Nei felsinei non ci sarò l’infortunato Mattiello, Mihajlovic darà spazio in attacco a Sansone, Soriano e Palacio.

CONSIGLIATI: Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Lucas Leiva, Lulic, Correa, Immobile (Lazio); Pulgar, Soriano, Sansone (Bologna).

SCONSIGLIATI: Romulo, Bastos (Lazio); Dzemaili, Orsolini (Bologna).