Consigli Fantacalcio Serie A 38.a giornata: ecco chi schierare nella formazione titolare

Consigli Fantacalcio 38.a giornata. Ultima di Serie A di questa stagione calcistica 2018-2019 e in questo turno si decideranno le sorti sia del campionato di Serie A sia del Fantacalcio. Infatti schierare la migliore formazione in quest’ultimo turno sarà sempre più difficile sia per capire chi scenderà in campo negli incontri che non hanno obiettivi di classifica sia per quanto riguarda le squadre che si giocano tutto negli ultimi 90’minuti. Il turno verrà aperto da Frosinone-Chievo alle 18 sabato e sempre sabato ma alle 20.30 ci sarà Bologna-Napoli. Domenica alle 18 tocca a Sampdoria-Juventus, mentre in serata alle 20.30, a parte Cagliari-Udinese senza obiettivi di classifica, si gioca per la Champions e per la permanenza in Serie A.

Consigli Fantacalcio di questo turno di campionato



Consigli Fantacalcio di Frosinone-Chievo (sabato ore 18). Allo stadio ‘Stirpe’ va in scena un match che nella prossima stagione si disputerà in Serie B. Baroni non avrà a disposizione gli infortunati Gori, Salamon e Chibsah, mentre Paganini resta in dubbio, il tecnico dei ciociari dovrebbe schierare ancora una volta Bardi tra i pali e davanti spazio al tandem Dionisi-Ciano. Di Carlo dovrà fare a meno degli squalificati Barba e Stepinski e degli infortunati Schelotto e Rossettini, il tecnico dei veneti schiera ancora una volta il giovane semper tra i pali e davanti dovrebbero giocare Meggiorini e Grubac.

CONSIGLIATI: Bardi, Beghetto, Dionisi, Ciano (Frosinone); Semper, Bani, Leris, Vignato, Meggiorini (Chievo).

SCONSIGLIATI: Capuano, Cassata, Valzania (Frosinone); Jaroszynski, Hetemaj, Grubac (Chievo=.

Consigli Fantacalcio di Bologna-Napoli (sabato ore 20.30). Al ‘Dall’Ara’ il Bologna può festeggiare la salvezza davanti al proprio pubblico ospitando il Napoli. Nei felsinei assente l’infortunato Mattiello, mentre Sansone resta in dubbio, Mihajlovic potrebbe lanciare dal 1’minuto Destro. Nel Napoli out gli squalificati Koulibaly e Allan e gli infortunati Chiriches e Ounas, Ancelotti dovrebbe schierare tra i pali Meret in vantaggio su Karnezis, mentre davanti l’unico certo del posto da titolare è Milik.

CONSIGLIATI: Lyanco, Pulgar, Orsolini, Soriano, Palacio (Bologna); Zielinski, Ruiz, Milik (Napoli).

SCONSIGLIATI: Dzemaili, Destro (Bologna); Malcuit, Maksimovic, Ghoulam, Insigne (Napoli).

Consigli Fantacalcio di Torino-Lazio (domenica ore 15). All’ ‘Olimpico Grande Torino’ il Torino ospita la Lazio in un normale match di fine stagione. Nei granata out Parigini e Djidji per infortunio, mentre Mazzarri potrebbe schierare tra i pali Rosati, ultima da calciatore intanto per Moretti che partirà titolare, mentre davanti ballottaggio Iago Falque-Berenguer. Nella Lazio out per squalifica Correa, Berisha e Lukaku sono infortunati, mentre restano in dubbio Strakosha e Caicedo. Inzaghi dovrebbe far giocare in porta Proto, mentre in attacco certo del posto da titolare resta Immobile.

CONSIGLIATI: Izzo, Moretti, Rincon, Baselli, Belotti (Torino); Acerbi, Romulo, Parolo, Immobile (Lazio).

SCONSIGLIATI: Meitè, Ansaldi (Torino); Marusic, Cataldi (Lazio).

Consigli Fantacalcio di Sampdoria-Juventus (domenica ore 18). Allo stadio ‘Marassi’ la Sampdoria ospita la Juventus. Nei blucerchiati out l’infortunato Murru, mentre Belec è in dubbio per la panchina. Giampaolo dovrebbe schierare al fianco di Quagliarella, Defrel e Caprari. Nella Juventus diversi assenti, tra i quali out Bernardeschi e Matuidi per squalifica, ma assenti per infortunio anche Cancelo, Mandzukic, Perin, Chiellini, Douglas Costa e Khedira, mentre Alex Sandro è in dubbio. Allegri fa esordire in campionato Pinsoglio tra i pali, mentre in panchina diversi giovani della Primavera.

CONSIGLIATI: Audero, Colley, Praet, Linetty, Quagliarella (Sampdoria); Bonucci, Bentancur, Pjanic, Cuadrado, Ronaldo (Juventus).

SCONSIGLIATI: Andersen, Ekdal (Sampdoria); Caceres, Dybala (Juventus).

Consigli Fantacalcio di Atalanta-Sassuolo (domenica ore 20.30). L’Atalanta ospita al ‘Mapei Stadium’ il Sassuolo per tentare una storica qualificazione alla prossima Champions League. Nei bergamaschi squalificato Hateboer, mentre Toloi è infortunato. Gasperini si affida al tridente Gomez-Zapata-Ilicic per raggiungere la Champions League. Nei neroverdi out per infortunio Sensi, Magnani e Peluso, per De Zerbi dubbi su chi affiancherà Berardi nel tridente.

CONSIGLIATI: Gollini, Castagne, Freuler, Ilicic, Zapata, Gomez (Atalanta); Rogerio, Locatelli, Berardi (Sassuolo).

SCONSIGLIATI: Mancini, Djimsiti (Atalanta); Duncan, Djuricic, Boga (Sassuolo).

Consigli Fantacalcio di Cagliari-Udinese (domenica ore 20.30). Alla ‘Sardegna Arena’ il Cagliari ospita l’Udinese in un match che non ha nulla da chiedere in questo campionato. Nei sardi out Ceppitelli e Faragò, mentre Pavoletti e Cerri restano in dubbio. Maran dovrebbe far giocare qualche ragazzo che ha visto poco in campo e davanti potrebbe lanciare Despodovov. Nei friulani squalificato Zeegelaar, mentre Behrami, Opoku, Ingelsson e Sandro sono infortunati, Barak e Fofana sono in dubbio; Tudor in attacco riconferma Okaka che dovrebbe essere affiancato da Lasagna.

CONSIGLIATI: Cragno, Ionita, Barella, Joao Pedro (Cagliari); Samir, Stryger Larsen, Mandragora, De Paul, Okaka (Udinese).

SCONSIGLIATI: Cacciatore, Pisacane, Deiola (Cagliari); Nuytinck, Hallfreddson (Udinese).

Consigli Fantacalcio di Fiorentina-Genoa (domenica ore 20.30). Al ‘Franchi’ ci si gioca la salvezza tra i viola e i rossoblù. Nei gigliati oltre il solito Pjaca, resta in dubbio Mirallas dal 1’minuto, Montella (squalificato per questo match) dovrebbe affidarsi al tridente Chiesa-Simeone-Muriel. Nel ‘grifone’ out Pezzella per squalifica, mentre Mazzitelli, Sturaro e Hiljemark sono infortunati, Favilli e Lazovic restano in dubbio. Prandelli per questo match importante di Firenze deve ancora scegliere i due attaccanti da schierare con Lapadula e Pandev in vantaggio su Kouamè e Sanabria.

CONSIGLIATI: Biraghi, Veretout, Benassi, Chiesa, Muriel (Fiorentina); Veloso, Criscito (Genoa).

SCONSIGLIATI: Hugo, Gerson (Fiorentina); Pereira (Genoa).

Consigli Fantacalcio di Inter-Empoli (domenica ore 20.30). A ‘San Siro’ s’intrecciano l’obiettivo Champions con l’obiettivo permanenza in Serie A. Spalletti recupera De Vrij in difesa, mentre a centrocampo Vecino dovrebbe affiancare Brozovic in mediana e davanti Icardi è in vantaggio su Lautaro. Nei toscani out per infortunio Krunic, Diks, La Gumina e Antonelli; Andreazzoli in attacco si affida al tandem Farias-Caputo.

CONSIGLIATI: Handanovic, Skriniar, Brozovic, Politano, Nainggolan, Perisic, Icardi (Inter); Di Lorenzo, Bennacer, Pajac, Farias, Caputo (Empoli).

SCONSIGLIATI: nessuno (Inter); Maietta, Dell’Orco, Acquah (Empoli).

Consigli Fantacalcio di Roma-Parma (domenica ore 20.30). Allo stadio ‘Olimpico’ la Roma ospita il Parma nell’ultima in maglia giallorossa di De Rossi. Nei giallorossi tutti a disposizione di Ranieri che davanti si affida ad El Shaarawy e Dzeko. Nei ducali out per infortunio Inglese, Gervinho e Inglese, D’Aversa dovrebbe affidarsi alla formazione tipo con Ceravolo che dovrebbe sostituire proprio Inglese.

CONSIGLIATI: Mirante, Florenzi, Fazio, De Rossi, El Shaarawy, Dzeko (Roma); Bruno Alves, Kucka, Barillà, Ceravolo (Parma).

SCONSIGLIATI: Manolas, Under, Zaniolo (Roma); Dimarco, Scozzarella, Sprocati (Parma).

Consigli Fantacalcio di Spal-Milan (domenica ore 20.30). Allo stadio ‘Mazza’ il Milan cerca sul filo di lana l’accesso alla prossima Champions League. Negli ‘estensi’ out Regini per infortunio, mentre Felipe e Missiroli restano in dubbio. Semplici schiererà dal 1’minuto Gomis al posto di Viviano in porta, davanti spazio alla coppia Petagna-Floccari. Nei rossoneri out per infortunio Bonaventura, Calabria e Caldara, oltre lo squalificato Paquetà. Gattuso tenta di recuperare Biglia e davanti spazio al tridente Suso-Piatek e Borini con Calhanoglu arretrato sulla linea dei centrocampisti.

CONSIGLIATI: Lazzari, Murgia, Kurtic, Fares, Petagna (Spal); Romagnoli, Kessiè, Calhanoglu, Suso, Piatek (Milan).

SCONSIGLIATI: Cionek, Schiattarella (Spal); Conti, Bakayoko (Milan).