Conte-Inter, la rabbia dei tifosi della Juventus

Le polemiche post calciopoli tra Juventus e Inter non si sono mai placate. Gli ultimi anni sono stati da sempre caratterizzati da sfottò e pesanti insulti tra le due tifoserie, alimentando un clima pesante durante ogni sfida tra i nerazzurri e i bianconeri.

Ora, una bandiera del calcio juventino come Antonio Conte pare essere destinato ad accasarsi all’Inter. Uno smacco troppo grande per i tifosi bianconeri, specialmente perché a portare l’allenatore a Milano sarà Beppe Marotta, artefice insieme a Conte della rinascita della Juventus post Ranieri/Ferrara/Del Neri, ora anche lui all’Inter. Un supporter bianconero ha addirittura aperto una petizione su change.org, dove chiede la rimozione della stella dedicata al tecnico, presente allo Stadium.

Conte aveva già precisato in passato di essere un professionista e di non mirare troppo a certe rivalità tra le squadre, ma il tifoso in questione non ci sta, ribadendo che “la scelta di andare ad allenare un club come l’Inter, non è una scelta professionale ma significa calpestare la storia della Juventus”. Affermazioni forti ma che sono in linea con il pensiero di molti tifosi juventini. L’approdo di Conte all’Inter lascerà strascichi di polemiche pesanti e probabilmente aprirà una ferita profonda tra l’ambiente della Juventus e l’allenatore, il quale ebbe dei duri scontri con la società ma non con la tifoseria. Fino a ora.