Coppa D’Africa 2019 il programma e la diretta su DAZN dal 21 giugno

COPPA D’AFRICA 2019 : ancora un altro colpo sul mercato dei diritti per la piattaforma streaming DAZN che acquisisce in esclusiva tutte le partite della Coppa D’Africa importantissimo evento dell’estate insieme alla Copa America che si terrà in Egitto a partire dal 21 giugno.

LA COMPETIZIONE : a sfidarsi nella piu’ importante competizione del continente africano 24 nazionali di calcio per la prima volta durante l’estate e non inverno come succedeva fino alla scorsa edizione. Tra le città ad ospitare le partite più importanti ci sono Il Cairo, Alessandria, Suez, Ismailia con ben 3 stadi soltanto nella capitale. Tra le squadre ad affrontarsi e che contenderanno il trofeo vinto nella scorsa edizione dal Camerun ci sono Egitto, Nigeria, Senegal, Ghana, Sudafrica, ma si preannuncia un torneo molto equilibrato con squadre anche alla prima partecipazione come il Madagascar.

DOVE VEDERLA: come anticipato sarà Dazn in esclusiva a trasmettere gli eventi in diretta sulla piattaforma che offrirà all’interno del suo pacchetto che include 3 partite di Serie A, Serie B, Liga etc.Si parte il 21 giugno con Egitto Zimbabwe a Il Cairo.Le squadre sono suddivise in 6 gironi, le migliori due e le 4 migliori terze id ogni girone avranno accesso alla fase degli ottavi. Un appuntamento da non perdere e che vi racconteremo come uno dei principali eventi dell’estate.