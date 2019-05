Cos’è successo oggi tra Bayern e Borussia?

Dopo un inizio di stagione altalenante, fatto di pareggi e sconfitte sorprendenti, il Bayern Monaco, riesce a trovare le giuste quadrature e solidità che gli permettono di recuperare punti sul Borussia Dortmund, che dopo un inizio scoppiettante, si ritrova al secondo posto dopo aver lasciato per strada punti importanti.

Arriviamo dunque ad oggi, penultima giornata di Bundesliga, con il Bayern in vantaggio di 4 punti sul Borussia Dortmund (impegnato in casa contro il Fortuna Dusseldorf), e che in caso di vittoria contro il Lipsia portebbe diventare campione di Germania. Ore 15.30, fischietti in bocca, si comincia.

Entrambi i primi tempi, abbastanza insaporiti, fatti da poche occasioni sia a Dortmund che a Lipsia. Al 41′, però la squadra di De Favre, si porta meritatamente in vantaggio grazie a Pulisic, che da pochi passi mette dentro di testa su invito di Delaney, 1-0 Dortmund e fine dei primi tempi.

In quell’istante, con questi risultati, la Bundesliga si andrebbe a decidere tutto all’ultima giornata, con il Bayern impegnato in casa contro l’Eintracth, in piena lotta Champions con Leverkusen, Wolfsburg e Mönchengladbach, quest’ultimo impegnato in casa proprio contro il Dortmund.

Iniziano dunque i secondi tempi, con gli stessi interpreti ma totalmente altri ritmi, per lo più a Dortmund, dove a segnare é subito il Fortuna Dusseldorf; al 52′ é Fink a realizzare il pareggio, grazie alla collaborazione di Hitz, che si fa scappare il pallone in mezzo alle gambe, col punteggio che si sposta sull’1-1. La risposta é immediata dei gialloneri, che con Delaney riporta avanti il club di De Favre, sul 2-1.

Nel mentre a Lipsia, il Bayern si porta avanti grazie al tiro al volo di Goretzka, purtroppo per lui e per i bavaresi, dopo il consulto col Var, l’arbitro decide giustamente di annullarlo a causa di un fuorigioco di Lewandoski, col punteggio che rimane fermo sullo 0-0. Subito dopo la traversa di Gnabry, sfiducia non poco i bavaresi, che vedono stregata la porta coperta da Gulacsi.

A Dortmund invece, inizia un’altra partita nella partita, con Lukebakio del Fortuna, che spara fuori, e non di poco, il rigore causato dal terrificante Hitz sull’attacante belga. Reus e compagni, capiscono il momento e colpiscono ancora, grazie a Mario Gotze, che con un destro chirurgico firma il 3-1. Ai giallo-neri non tocca che sperare in una non vittoria dei bavaresi, che nel frattempo sprecano la loro ultima occasione con una pericolosa punizione di Lewandoski, che finisce di poco a lato.

Sembra tutto finito, con il campionato che sembra attendere almeno la settimana prossima un vincitore, ma invece Kownacki, segna la rete del 3-2 per il Fortuna, che mette in guardia il Borussia, ma che alla fine risulterà ininfluente.

Rimandato quindi il verdetto finale, con il Borussia che si avvicina al Bayern riportando a due lunghezze di distanza e lasciando aperto un piccolo spiraglio di vittoria finale.

Da una parte il Bayern é pronto per portare a casa il suo 29esimo titolo nazionale, l’ultimo per Ribery e Robben, sicuri di lasciare l’Allianz Arena il prossimo anno; dall’altra la rivalsa del Dortmund, che nonostante una squadra giovane é riuscita a mettere in mostra un ottimo gioco e che in caso di sconfitta, potrà sicuramente continuare a camminare a testa alta.

Rilassiamoci sta settimana, in attesa di un finale mozzafiato.