Cristiano Ronaldo deride Florenzi per la bassa statura: la reazione polemica di Pistocchi, il duro attacco di Ziliani

Cristiano sbeffeggia Florenzi, Pistocchi non la prende bene. Nel corso del match Roma-Juventus che ha visto i giallorossi sconfiggere i bianconeri per 2-0, c’è stato un episodio che non è passato inosservato. Nel corso di una discussione in seguito ad un fischio dell’arbitro Massa, Cristiano Ronaldo ha provocato Alessandro Florenzi mimando la bassa statura e pronunciando la frase “Sei troppo piccolo per parlare”. Il calciatore della Roma, protagonista del vantaggio giallorosso con un scavetto, si è visibilmente arrabbiato ed ha accettato a malincuore l’abbraccio proposto dal portoghese dopo qualche minuto per riappacificare gli animi. L’episodio è stato commentato su Twitter dal giornalista Maurizio Pistocchi con un post provocatorio: “CR7, che pensa di essere il miglior giocatore del Mondo, sbeffeggia Florenzi per la statura. Ecco perché il Miglior Giocatore del Mondo si chiama Leo Messi. ‘Notte”.



Cristiano Ronaldo prende in giro Florenzi, Ziliani lo attacca. Il gesto del numero sette dei bianconeri, ritenuto offensivo e gratuito da molti, è stato criticato anche da Paolo Ziliani, sempre molto attivo sui social. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano ha commentato l’episodio con un tweet ironico “Il calciatore più famoso del mondo che irride un suo collega rinfacciandogli la sua bassa statura. Come all’asilo. (Già, quando si dice la statura del campione…)”.