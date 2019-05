De Rossi. Oggi ultimo allenamento prima dell’addio di domani. Moltissimi i sostenitori a Trigoria per salutare il Capitano l’ultimo giorno di allenamento. Fotografie e selfie per incoronare il momento topico per i tifosi che erano li a sostenere il grande giocatore.

Dopo l’annuncio della sfida, i tagliandi sono stati presi d’assalto e la società ha deciso di rendere disponibili ai tifosi un centinaio di posti di servizio nei settori Tribuna Monte Mario Top Nord e Tribuna Monte Mario Sud. Ultimissimi biglietti quindi per seguire il match tanto atteso in cui non sarà solo De Rossi ad essere salutato dai giocatori della Roma.

La Curva Sud dopo giorni di duro lavoro ha ultimato la coreografia, e ha diramato un comunicato con le istruzioni da seguire: “Per Daniele, per rendere onore a uno dei figli di Roma, uno di noi. Ci rivolgiamo a tutti voi che domani popolerete la Curva Sud di seguire minuziosamente le istruzioni dei ragazzi dei gruppi affinché tutto riesca per il meglio e si possa salutare nel modo che merita l’ultima bandiera che lascia la nostra AS Roma. Innanzitutto, il segnale per l’inizio della coreografia sarà dato da un bandierone che sventolerà nella parte bassa della curva all’ingresso delle squadre in campo.Dopo il segnale si prega di non alzare altro che non sia il materiale coreografico fornito appunto dai gruppi. Per cui, almeno inizialmente, bandiere, bandieroni e quant’altro devono essere riposti. Infine, ma non per ordine d’importanza, vi chiediamo di dare tutto a livello di tifo per 90 minuti.Fuori la voce per la Roma e per Daniele De Rossi, lasciamo un ricordo indelebile nel cuore di un romanista come noi. Avanti Curva Sud». I tifosi della Sud gli hanno preparato una coreografia speciale: un suo ritratto gigante, bandierine giallorosse a colorare tutto il settore, e uno striscione di saluto. Subito dopo Daniele partirà per le Maldive, andrà poi a Eurodisney e tornerà a Giugno inoltrato.