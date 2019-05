Dove vedere Roma-Juventus, live streaming e diretta tv Serie A oggi ore 20.30

Roma-Juventus, i giallorossi a caccia del quarto posto. La squadra di Claudio Ranieri è reduce da un periodo di forma positivo ma il pareggio contro il Genoa nell’ultimo turno ha complicato le speranze di qualificazione alla prossima Champions League. La Roma deve obbligatoriamente conquistare solo vittorie negli ultimi tre turni di campionato e sperare in un passo falso di Atalanta e Milan. Al contrario i bianconeri hanno vinto l’ottavo scudetto consecutivo con largo anticipo e hanno il solo obiettivo di chiudere con onore la stagione. Il match Roma-Juventus, valevole come posticipo della trentaseiesima giornata di Serie A, si gioca stasera alle ore 20.30 allo stadio Olimpico di Roma. Nei 169 precedenti tra le due squadre nel massimo campionato si registrano 39 vittorie dei capitolini, 49 pareggi e 81 successi dei bianconeri. L’arbitro della sfida sarà il signor Davide Massa.

Le probabili formazioni di Roma-Juventus

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi; Kluivert, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Ranieri

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. Allenatore: Allegri

DOVE VEDERE ROMA-JUVENTUS, DIRETTA TV E STREAMING

Il match Roma-Juventus sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport 1 HD e Sky Serie A HD con la telecronaca Gentile-Ambrosini ed ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv di Murdoch potranno seguire il match anche in streaming tramite Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio.