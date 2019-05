Ecuador-Italia Under 20, gli azzurrini tornano in campo. Seconda giornata del Gruppo B del Campionato Mondiale Under 20 in corso di svolgimento in Polonia. Alle ore 18, allo stadio Zdzisław Krzyszkowiak Stadium di Bydgoszcz, scenderanno in campo l’Italia del c.t. Paolo Nicolato e l’Ecuador. Gli azzurrini hanno vinto all’esordio contro il Messico, successo per 2-1 con le reti di Frattesi e Ranieri. L’Ecuador invece ha pareggiato all’esordio contro il Giappone, risultato di 1-1. Quindi l’Italia è in testa al Gruppo B di questo Mondiale Under 20, con una vittoria gli azzurrini potrebbero già festeggiare l’accesso agli ottavi di finale. Le 24 squadre partecipanti a questa rassegna iridata sono suddivise in 6 gironi da 4 squadre ciascuno: si qualificano agli ottavi le prime due di ogni girone, più le 4 migliori terze.

Ecuador-Italia, le probabili formazioni. QUI ITALIA – Nicolato è orientato a confermare in toto l’undici sceso in campo quattro giorni fa a Gdynia. Ranieri, autore del gol-vittoria sul Tricolor, potrebbe agire ancora al fianco di Del Prato e Gabbia. Bellanova e Tripaldelli esterni a tutta fascia, con Frattesi e Pellegrini a fare da schermo alla regia di Esposito. In attacco con Pinamonti dovrebbe esserci ancora Scamacca, apparso in grande forma all’esordio nonostante l’errore in compartecipazione con Plizzari sul momentaneo pari degli avversari. QUI ECUADOR – Porozo e Mina partono in pole per la linea a quattro a protezione di Moises Ramirez. Capitan Espinoza e Palacios laterali bassi, mentre Cifuentes è candidato autorevole per un posto in mediana accanto ad Alcivar. Rezabala trait d’union sulla trequarti, con il rifornimento di Alvarado e Plata sulle corsie. Il riferimento centrale sarà presumibilmente Campana. (Fonte: Tuttomercatoweb.com).

Ecuador-Italia Under 20, come seguire il match in tv e streaming

Ecuador-Italia, info diretta televisiva e streaming. Il match degli azzurrini, ore 18, potrà essere seguito su Sky Sport Uno (canale 201 del telecomando Sky). La partita sarà trasmessa in chiaro anche su Raisport+( canale 227 di Sky e 58-59 del digitale terrestre. Per quando riguarda internet c’è la possibilità di seguire l’esordio dell’Italia Under 20 in Polonia attraverso Sky Go, servizio gratuito dedicato agli abbonati Sky. Così come Ecuador-Italia Under 20 sarà visibile anche sul sito della Rai, ovvero Raiplay.it. Oltre a questo matcj ci saranno altre tre partite per la prima giornata del Mondiale Under 20 polacco: Messico-Giappone (ore 15), Senegal-Colombia (18) e Polonia-Tahiti (20.30).