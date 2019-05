Empoli-Torino 19/05/2019, Sky Go e diretta tv

La 37° giornata di Serie continua con Empoli-Torino. Appuntamento alle 15.00 allo Stadio Carlo Castellani. Quello delle squadre di Aurelio Andreazzoli e Walter Mazzarri sarà il 18° confronto nel massimo campionato italiano. La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Il match Empoli-Torino sarà possibile vederlo anche in diretta streaming su Sky Go. I padroni di casa sono al 18° posto in classifica con 35 punti (9 vittorie, 8 pareggi e 19 sconfitte). I toscani nel match di oggi giocheranno in ottica salvezza. Per Empoli-Torino, Andreazzoli opterà per un 3-5-2. In vista del match dichiara:”Ci concentriamo fortemente su questa gara, sicuramente difficile.Vincere contro il Torino, che ha perso meno di tutti fuori casa non è semplice, ma le cose semplici non ci piacciono. Essere in casa ci da un vantaggio, meglio essere qui che nella parte opposta”. Il tecnico dell’Empoli, in generale non fa pronostici: “Nessuna delle due squadre può far calcoli. Ognuno ha il suo modo di intendere il calcio; ognuno cerca di dare il massimo, poi dipende da quanto ti fanno fare gli altri. Preferisco le gare aperte“. 7° posto in classifica invece per il Torino con 60 punti (15 vittorie, 15 pareggi e 6 sconfitte). Mazzarri opterà per un 3-5-1-1. In vista del match ha dichiarato: “Quella di Empoli è la finale delle finali. Se riusciamo a fare bene, sono sicuro che poi faremo una grandissima partita anche con la Lazio. Per questo ad Empoli è importante non sbagliare”.

Dove vedere il match Empoli-Torino

Canale TV: Sky Sport Serie A, Sky Sport, Sky Go

Orario: 15.00

Probabili formazioni del match Empoli-Torino

Empoli (3-5-2): Dragowski; Maietta, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Traoré, Pajac; Farias, Caputo .

Torino (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Aina; Berenguer; Belotti.

Chi probabilmente non scenderà in campo per il match Empoli-Torino

Indisponibili: La Gumina A. (Empoli) – Infortunio al ginocchio; Djidji K. (Torino) – Infortunio al ginocchio.

In dubbio: Antonelli L. (Empoli) – Infortunio al polpaccio; Polvani L. (Empoli) – Infortunio al ginocchio; Ansaldi C. (Torino) – Infortunio muscolare; Falque I. (Torino) – Infortunio all’occhio; Parigini V. (Torino) – Infortunio all’inguine.

Informazioni generali

Stadio: Stadio Carlo Castellani (Empoli)

Arbitro: Paolo Silvio Mazzoleni

Allenatore Empoli: Aurelio Andreazzoli

Allenatore Torino: Walter Mazzarri