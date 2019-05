EURO Under 21: promozioni per i tifosi di Reggio Emilia

Grazie alla collaborazione tra FIGC e Reggio Audace è disponibile un pacchetto a prezzo scontato che comprende il play off “Reggio Audace-Fanfulla” e le tre partite dell’Europeo in calendario allo stadio ‘Città del Tricolore’.

La FIGC ha fatto sapere con un comunicato che si tratta di una iniziativa speciale, in vista degli Europei UEFA Under 21 che si giocheranno dal 16 al 30 giugno in diversi stadi italiani, tra cui il ‘Città del Tricolore’. È stato dunque creato un pacchetto che unirà la semifinale play off di Reggio Audace F.C. all’Europeo di giugno: il set di biglietti comprende il tagliando per “Reggio Audace F.C.-Fanfulla”, gara in programma domenica 19 maggio alle ore 16 e valida come primo turno dei play off di Serie D, e il mini abbonamento che consentirà di assistere alle tre partite di Euro Under 21 in calendario a Reggio Emilia (“Polonia – Belgio” in programma alle ore 18:30 di domenica 16 giugno, “Spagna – Belgio” alle ore 18:30 di mercoledì 19 giugno e il big match “Belgio – Italia” alle ore 21:00 di domenica 22 giugno).

I pacchetti avranno un prezzo comprensivo di 13 euro, anziché 23 e la promozione è valida solo per chi vorrà assistere alla gara di “Reggio Audace F.C.” in Tribuna Sud o in Tribuna Vandelli, acquistando i biglietti in prevendita.