Fiorentina-Milan Primavera, ultima spiaggia per i rossoneri. 30.esima e ultima giornata della regular season del campionato di Primavera 1. Alle ore 15 scenderanno in campo la Fiorentina di Emiliano Bigica e il Milan di Federico Giunti. I viola hanno 49 punti in classifica e sono già sicuri aritmeticamente di partecipare ai playoff promozione. I rossoneri dal canto loro di punti ne hanno 30 e sono attualmente al penultimo posto. Una posizione che vorrebbe dire retrocessione in Primavera 2. I giovani milanisti dunque devono vincere e sperare che Genoa, Sampdoria e Sassuolo non facciano lo stesso nelle loro rispettive partite. La terzultima e la quartultima in classifica vanno alla spareggio per non retrocedere. Il Milan Primavera all’ultima giornata si trova nelle stesse condizione della prima squadra, vincere non basta per ottenere l’obiettivo. Così per Giunti come per Gattuso.

Fiorentina-Milan Primavera, i numeri del match. I viola non vincono dal 9 marzo scorso, quando sconfissero in casa l‘Empoli per 3-1. Da allora 4 pareggi ed una sconfitta per i ragazzi di Bigica, questa battuta d’arresto maturata settimana scorsa per 1-0 sul campo del pericolante Genoa. Il Milan arriva al match di oggi reduce dal pareggio interno, per 0-0, contro la Sampdoria. I rossoneri hanno vinto l’ultimo match in trasferta, per 3-0 sul campo dell’Udinese. In stagione hanno raccolto 13 punti in 14 partite lontano da casa.

Fiorentina-Milan Primavera, come seguire il match in tv e streaming

Fiorentina-Milan Primavera, info diretta tv e streaming. Come sempre in questa stagione i match del campionato Primavera 1 potranno essere seguiti in chiaro su Sportitalia (225 di Sky e 60 del digitale terrestre). Per quanto riguarda internet la partita tra i giovani rossoneri e blucerchiati potrà essere seguita gratis sul sito ufficiale di Sportitalia. Calcio d’inizio in programma alle ore 15. Nel match di andata c’è stata la vittoria esterna della Fiorentina sul Milan, un 2-1 con rete decisiva nel finale di Kukovec. Questo il programma dell’ultima giornata del campionato di Primavera 1: Inter-Palermo (ore 11), Juventus-Napoli (13), Cagliari-Torino (15), Empoli-Atalanta (15), Sampdoria-Chievo (15) e Udinese-Roma (15).