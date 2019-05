Inter-Empoli. Piazzamento Champions e permanenza in Serie A che s’intrecciano in quest’ultima giornata di campionato della stagione 2018-2019. Alle ore 20.30 a ‘San Siro’ l’Inter di Luciano Spalletti ospita l’Empoli di Aurelio Andreazzoli per la 38.a e ultima giornata di Serie A. I neroazzurri attualmente sono in 4.a posizione con 66 punti all’attivo (19 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte) e vengono dalla bruciante sconfitta subita lo scorso turno al ‘San Paolo’ di Napoli per 4-1. L’Inter se vuole qualificarsi alla prossima edizione della Champions League deve assolutamente vincere se non vuole attendere i risultati degli altri campi, in particolare di Atalanta-Sassuolo e Spal-Milan. Invece i toscani occupano la 17.a posizione con 38 punti all’attivo (10 vittorie, 8 pareggi e 19 sconfitte) e sono a +1 sul Genoa, la formazione empolese viene da un buon momento di forma in campionato, complice le tre vittorie consecutive contro Fiorentina (1-0 al ‘Castellani’), Sampdoria (1-2 a ‘Marassi’) e Torino (4-1 al ‘Castellani’). L’ Empoli per salvarsi e dunque restare in Serie ha bisogno di ottenere i 3 punti se non vuole attendere cosa accadrà in Fiorentina-Genoa. Inter-Empoli sarà diretta dal signor Luca Banti della sezione di Livorno.

Inter-Empoli, le probabili formazioni. QUI INTER- Spalletti per quest’ultima di campionato e decisiva per la Champions schiererà i suoi con il classico 4-2-3-1 con Handanovic in porta, D’Ambrosio e Asamoah sugli esterni, al centro della difesa il rientrante De Vrij e Skriniar; in mediana di centrocampo spazio a Vecino e Brozovic; alle spalle dell’unica punta Icardi agiranno Politano, Nainggolan e Perisic. QUI EMPOLI- Andreazzoli risponde con il 3-5-2 con Dragowski in porta; trio difensivo formato da Maietta, Silvestre e Dell’Orco; sugli esterni di centrocampo agiranno Di Lorenzo e Pajac, mentre in mezzo al campo spazio a Traorè, Bennacer e Acquah; mentre davanti tandem formato da Farias e Caputo.

Inter-Empoli, come seguire il match in tv e streaming

Inter.Empoli, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 20.30, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Sky. Quest’incontro valido per la 38.a giornata di Serie A, ultima della stagione, sarà trasmesso su Sky Sport Uno, canale 201. Per chi non avesse la possibilità di guardare questo anticipo di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Inter-Empoli, i precedenti. Inter ed Empoli si sono affrontate a ‘San Siro’ 12 volte con 11 vittorie neroazzurre, nessun pareggio ed 1 sola vittoria dei toscani, mentre se si dovessero prendere in considerazione i precedenti totali (25 gare), sono 19 le vittorie dell’ Inter, 3 i pareggi e 3 vittorie dell’Empoli. L’ultimo precedente in Serie A a ‘San Siro’ risale alla stagione 2016-2017 quando l’Inter vinse per 2-0 grazie ai gol di Eder al 14′ e Candreva al 57′. Mentre nella gara d’andata la squadra di Spalletti vinse 0-1 al ‘Castellani’ grazie ad un gol di Keita.