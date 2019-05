Inter, il comunicato della Curva Nord: “Conte? Noi non siamo la Juve”. Mentana attacca gli ultras nerazzurri

Conte all’Inter, l’accoglienza della Curva Nord. È ormai ufficiale l’approdo sulla panchina nerazzurra del tecnico leccese che prenderà il posto di Luciano Spalletti e sarà così l’allenatore più pagato della Serie A. L’obiettivo di Conte è riportare l’Inter a competere per lo scudetto e quindi rompere l’egemonia juventina, ma il suo passato da bandiera dei bianconeri ha generato una fredda accoglienza tra i sostenitori nerazzurri. La reazione della Curva Nord, fulcro del tifo interista e in guerra da mesi contro Icardi, è stata tiepida con un lungo comunicato dove si riscontrano come passaggi salienti “Annunciato arrivo del nuovo allenatore, puntualizziamo in maniera ferma e decisa che la Curva Nord non può certo dimenticare il suo passato bianconero e giudiziario” o “Essere interista significa rispettarne la storia, la tradizione sportiva, la sua gente e soprattutto la città che rappresenta sempre con Onore. Buon lavoro mister Conte con l’augurio di dimostrarci presto di esser all’altezza dell’Inter perché, noi non siamo la Juve”.

Conte all’Inter, Mentana polemico con la Curva Nord. Il comunicato degli ultras nerazzurri non è piaciuto al giornalista Enrico Mentana, storico tifoso interista. Il direttore di La7 si è sfogato così sul suo profilo facebook: “Ho appena letto un farneticante comunicato della “curva nord” dell’Inter sull’arrivo del nuovo tecnico Conte. Oltre al resto – già di per sé allucinante- c’è una lunga tirata sui trascorsi giudiziari di Conte. Scritta da chi si è macchiato di reati sportivi e penali a ogni stagione, e pochi mesi fa ha orchestrato l’agguato contro i tifosi avversari prima di Inter-Napoli, e ne ha fatte di cotte e di crude, anche con cori indegni nei confronti di chiunque, giocatore nerazzurro o di altre squadre, non gli andasse a genio o non gli avesse baciato la pantofola. La gran parte dei gruppi ultras è così, ma del “mal comune” non so che farmene, e spero che la società e tutta la Lega di Serie A intraprendano una volta per tutte un’operazione di liberazione degli stadi, senza paura“.