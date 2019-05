Inter-Torino Primavera streaming e diretta TV, oggi dalle 13

Allo stadio Comunale Ernesto Breda di Sesto San Giovanni di scena il match Inter-Torino, valido per la ventottesima giornata del campionato Primavera 1, in programma questo pomeriggio con fischio di inizio previsto per le ore 13.00: i nerazzurri di mister Armando Madonna occupano la seconda posizione in classifica a quota 56 punti, a -5 dall’Atalanta, sognano un improbabile l’aggancio in vetta alla classifica, a tre giornate dal termine del campionato, ospitando i granata del tecnico Federico Coppitelli, che invece sono quinti, a pari punti con la Fiorentina, a quota 47 punti.

Ad ogni modo l’Inter proverà a fare punti per garantirsi un miglior piazzamento nelle Final Four, mentre il Torino ha ancora la possibilità di sorpassare la Roma, terza forza del torneo, distante appena una lunghezza.

A dirigere l’incontro Inter-Torino Primavera è stato designato il signor Francesco Carrione della sezione di Castellammare di Stabia, coadiuvato dagli assistenti Michele Pizzi della sezione di Termoli e Luca Valletta della sezione di Napoli.

Inter-Torino Primavera streaming e diretta TV oggi 11 maggio

L’incontro Inter-Torino Primavera è visibile in chiaro su Sportitalia, emittente televisiva che detiene i diritti per trasmettere le gare del campionato di Primavera 1: il match verrà irradiato sui canali 60 del digitale terrestre e 225 della piattaforma satellitare Sky.

La sfida del ventisettesimo turno potrà essere seguita anche in mobilità attraverso il sito internet sportitalia.com, che consente di visualizzare lo streaming del match in maniera del tutto gratuita.

Il collegamento con gli inviati di Sportitalia verrà aperto pochi minuti prima del match: seguirà al termine del match un breve commento alla partita e gli highlights del match, mentre nel corso dei telegiornali sportivi non mancheranno i riferimenti all’incontro, con l’analisi delle azioni salienti.

Inoltre il match Inter-Torino Primavera verrà trasmesso in diretta su Inter TV e in streaming – solo per utenti registrati – sul sito ufficiale inter.it.