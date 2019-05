Italia-Giappone Under 20, azzurrini per il primo posto. Terza giornata della fase a gironi del Campionato del Mondo Under 20 in corso di svolgimento in Polonia. Alle ore 18, allo stadio Zdzisław Krzyszkowiak Stadium di Bydgoszcz, s scenderanno in campo l‘Italia di Paolo Nicolato e il Giappone. Gli azzurrini sono a punteggio pieno dopo le prime due partite, vinte con Messico ed Ecuador, e sono già qualificati agli ottavi di finale. Il Giappone è a quota 4 punti, ai nipponici manca un punto per la matematica qualificazione al turno successivo. E’ importante chiudere in testa questo girone per poi evitare l‘Argentina, prima del Gruppo F, negli ottavi. L’Italia ha vinto 2-1 con il Messico e 1-0 con l’Ecuador, dimostrando di essere squadra tosta e organizzata nelle prime due partite.

Italia-Giappone Under 20, le probabili formazioni. QUI ITALIA – In mezzo alla difesa si vedrà Bettella, che ieri ha raggiunto il ritiro azzurro dopo il play-off di Serie B perso col suo Pescara. Verranno tenuti sott’occhio anche i 7 diffidati azzurri: Pellegrini, Ranieri, Gabbia, Scamacca, Capone, Bellanova e Delprato. Le sanzioni si azzereranno dai quarti di finale in poi, quindi molti di loro oggi verranno risparmiati. Frattesi dovrebbe essere uno dei pochi confermati rispetto a domenica, con Colpani e Alberigo a completare il terzetto di centrocampo. Nel tridente davanti Olivieri e Capone potrebbero partire sugli esterni, mentre la maglia del centravanti se la giocano Gori e capitan Pinamonti. QUI GIAPPONE – Nel 4-4-2 del c.t. Kageyama sicuramente rivedremo davanti la coppia d’attacco Tagawa-Miyashiro, autori dei tre gol segnati nell’ultimo match. In mezzo al campo ballottaggio Fujimoto e Ito, con quest’ultimo favorito. Confermato il pacchetto difensivo di domenica scorsa. (Fonte: Tuttomercatoweb.com).

Italia-Giappone Under 20, come seguire il match in tv e streaming

Italia-Giappone Under 20, info diretta tv e streaming. Il match degli azzurrini, ore 18, potrà essere seguito su Sky Sport Mondiali (canale 202 del telecomando Sky). La partita sarà trasmessa in chiaro anche su Raisport+( canale 227 di Sky e 58-59 del digitale terrestre. Per quando riguarda internet c’è la possibilità di seguire il terzo match dell’Italia Under 20 in Polonia attraverso Sky Go, servizio gratuito dedicato agli abbonati Sky. Così come Italia-Giappone Under 20 sarà visibile anche sul sito della Rai, ovvero Raiplay.it. Oltre a questo match ci saranno altre tre partite per la prima giornata del Mondiale Under 20 polacco: Ecuador-Messico (ore 18), Colombia-Tahiti (20.30) e Senegal-Polonia (20.30).