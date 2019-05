James Rodriguez conteso da Juventus e Napoli

Il 2014 è oramai lontano e la stella luminosa di James Rodriguez pare essersi oscurata con il passare degli anni. Il colombiano impressionò al Mondiale brasiliano con la sua nazionale, realizzando ben 6 reti, sufficienti per laurearsi capocannoniere del torneo. Dopo la competizione, molti club importanti lo volevano. Fino a quel momento, James aveva militato nel Porto e poi nel Monaco, collezionando discreti risultati.

Il boom del Mondiale lo consacrò a stella internazionale e il Real Madrid decise di acquistarlo, dandogli pure la prestigiosa maglia numero dieci. In merengue, James impressionò sotto la guida di Ancelotti, ma quando Zidane sostituì il tecnico italiano, finì in panchina per poi essere ceduto al Bayern Monaco. In Baviera, il suo rendimento è andato in calando, finendo ai margini della squadra di Kovac. James vuole ritornare quello di un tempo: il Bayern lo ha messo sul mercato e le squadre interessate non mancano. Juventus e Napoli in primis.

Sfida serrata

Nonostante in Spagna si vociferi di un rientro al Real Madrid del calciatore – il calciatore era stato ceduto in prestito biennale al Bayern – pare che le due squadre top della Serie A, vogliano sfidarsi a suon di milioni pur di acquistarlo. Secondo indiscrezioni, la Juventus sarebbe la favorita: James ritroverebbe Cristiano Ronaldo a Torino, con il quale condivise 3 stagioni importanti nel Madrid. In questo momento il giocatore si trova in ritiro con la sua nazionale, impegnata nella preparazione della prossima Coppa America in Brasile, paese che consacrò il centrocampista. C’è pure da considerare le tre squadre inglesi che nei mesi scorsi dimostrarono forte interesse per lui: Liverpool, Manchester United e Arsenal. Il calciatore farebbe comodo a tutte e tre le compagini: i Reds hanno bisogno di colmare il vuoto lasciato da Coutinho. Lo United è in cerca di un trequartista per il suo 4-2-3-1 mentre i Gunners vogliono sopperire alla partenza di Ramsey con un calciatore di qualità. La questione James è oramai un intrigo internazionale.