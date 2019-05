Direttamente dall’Inghilterra arrivano voci che lo United punta sul giovane talento del Benfica Joao Felix

Secondo quanto riporta il Sunday Express il Manchester United sarebbe disposto a portare in Inghilterra il giovane talento portoghese Joao Felix.

l’Attaccante classe 1999 reduce da un’ottima stagione (43 presenze 20 reti e 11 assist) da contratto ha una clausola rescissoria da 120 milioni di euro, clausola che però il Manchester sarebbe disposto a pagare per far indossare al portoghese Joao Felix la casacca dei Reds evil per la prossima stagione.

JOAO FELIX-UNITED: CONTRATTO E FUTURO

il Manchester United e il calciatore avrebbero già un accordo contrattuale: 6 milioni più bonus all’anno fino a giugno 2024. Un investimento molto importante per il Manchester che spera il giovane talento possa avere una carriera proficua come quella di un altro portoghese che ha vestito la maglia dello United: stiamo parlando ovviamente di CR7.

Joao Felix ricorda molto il numero 7 della Juve e come lui potrebbe arrivare allo United in un momento di crescita (giocatore di talento e tecnica ma che deve migliorare nella forma fisica, sappiamo tutti come è diventato poi CR7 dopo la permanenza allo United). Sul giocatore però non c’è solo lo United, anche la Juve ha un interessamento, rimane solo il muro clausola che per ora solo lo United si pensa possa demolire.