“Con qualcuno ci vediamo domani alla partita, altrimenti ci vediamo prossimamente su altri schermi”, dice il tecnico aggiornando sui bollettini di infortuni e presenze in campionato.

“Non c’è da chiacchiera di niente, vi do la formazione e ci salutiamo di là, facciamo un brindisi di fine stagione. Se recupera Spinazzola non giocherà Pereira, ma i giocatori sono questi. Bisogna finire in bellezza contro una squadra che ha fatto un grandissimo campionato. Poi andiamo al mare e prendiamo un po’ di sole: mi hanno informato di mettere la crema protettiva altrimenti prendo l’insolazione e mi rincoglionisco ancora di più di quello che sono. Crema protezione 50? Va bene”.

” Sono qui per salutarvi e dirvi la formazione. Giocano Pinsoglio in porta, poi Caceres, Rugani, Chiellini, De Sciglio, Cuadrado, Emre Can, Bentancur, Pereira, Dybala e Kean. Szczesny ha avuto un problema al ginocchio e nelle prossime settimane dovrà subire un’artroscopia. Cristiano Ronaldo non ci sarà. Deve riposare per la Nazionale ed è giusto che giochino gli altri. Pjanic c’è. Matuidi e Bernardeschi sono squalificati, Cancelo gli hanno sbrindellato il naso, Mandzukic vuole farsi più bellino, Alex Sandro sta meglio ma questo trauma che ha avuto gli ha procurato un’infrazione muscolare. Douglas Costa lo rivedrete il prossimo anno. Andiamo a fare una bella partita, bisogna finire in bellezza, contro una squadra che ha fatto un bellissimo campionato. Va dato atto a Giampaolo per il lavoro fatto.”

L’allenatore ha da poco visto sfumare l’opportunità con il PSG che ha annunciato il rinnovo del contratto di Thomas Tuchel fino al 2021. Potrebbe dunque rimanere in Italia viste le sue dichiarazioni, ma ancora non si sa quale sarà la sua destinazione definitiva.