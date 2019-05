Klopp, niente Juve: “Resto a Liverpool”

”Le voci che circolano riguardo un mio approdo alla Juventus? Sono solo stupidaggini. Non lascerei mai il Liverpool, non ho motivi. L’Italia è un paese bello, la Serie A è un bel campionato e lo conosco, è interessante”.



Insomma, l’ipotesi Klopp alla Juventus pare essere tramontata definitivamente. Ora ai bianconeri non resta altro che aspettare le due finali europee di Europa League e Champions League. Sarri è la pista più fattibile ma è da valutare anche il futuro di Pochettino. L’italiano potrebbe liberarsi in caso di sconfitta domani sera contro l’Arsenal, mentre rimane più remota l‘ipotesi che porta all’allenatore del Tottenham, legato agli Spurs da una clausola rescissoria altissima e che ammonta a 30 milioni di euro. Tanto è forse troppo per Agnelli & co.