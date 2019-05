Lazio-Atalanta streaming e diretta tv Serie A, oggi 5 maggio dalle ore 15

Oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio Olimpico scenderanno in campo Lazio-Atalanta, match valido per la 35.a giornata del campionato di Serie A.

Match importantissimo in chiave quarto posto che in questo momento è appannaggio della squadra di Gian Piero Gasperini con 59 punti, ma la Lazio di Simone Inzaghi ottava, è a solo quattro punti di distanza e che con un’eventuale vittoria potrebbe accorciare proprio sui rivali odierni, in attesa dei match di Roma e Milan.

Nell’ultimo turno entrambe le squadre hanno vinto: i romani in casa della Sampdoria per 2-1, mentre i bergamaschi a domicilio 2-0 sull’Udinese. Sarà un antipasto succulento di quello che accadrà mercoledì 15 maggio quando i due club si affronteranno nella finale di Coppa Italia sempre allo stadio Olimpico di Roma.

Arbitro dell’incontro sarà Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo che vanta 17 precedenti con i biancocelesti e che vede un bilancio molto positivo frutto di tredici vittorie, tre pareggi e una sconfitta; anche con i nerazzurri le statistiche sono positive con nove successi, tre pareggi e una sconfitta.

Lazio-Atalanta: i precedenti

Le gare disputate nella capitale sono 50 e vede i padroni di casa in vantaggio per 21 vittorie contro 12 contornati da 17 pareggi; ampio vantaggio per la Lazio anche nei gol realizzati (75 a 48).

L’ultima divisione della posta è successa la scorsa stagione quando alla terz’ultima giornata quando il match finì 1-1 (reti di Barrow e Caicedo); l’ultimo successo ospite è datato 9 marzo 2014 quando bastò un gol di Maxi Moralez per espugnare l’Olimpico; invece è più recente l’ultima vittoria biancoceleste: il 15 gennaio 2017 con Milinkovic-Savic e rigore di Immobile che rimontarono l’iniziale vantaggio della Dea con Petagna. Nel girone di andata (17 dicembre scorso) un gol di Ilicic dopo appena 57 secondi diede i tre punti alla squadra di Gasperini.

Lazio-Atalanta probabili formazioni:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. All. Gasperini

Lazio-Atalanta diretta tv:

Il match Lazio-Atalanta in programma allo stadio Olimpico di Roma, con calcio d’inizio alle ore 15, sarà visibile solamente sulla piattaforma Sky i cui canali di riferimento sono Sky Sport Serie A HD (canale 202 di Sky e 373 del digitale terrestre) e Sky Sport HD (canale 252 di Sky), con diretta a partire dalle ore 14.55.

La telecronaca del match sarà affidata a Maurizio Compagnoni con il commento tecnico del ex calciatore Luca Pellegrini.

Lazio-Atalanta diretta streaming:

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match dell’Olimpico sarà trasmesso anche su Now Tv piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.