Lecce-Spezia streaming Dazn e diretta TV Serie B, dove vedere il match oggi 11/05

Clicca qui per iniziare il tuo mese gratis su Dazn

Quest’oggi, alle ore 15:00, allo stadio Via del Mare di Lecce i salentini ospiteranno lo Spezia, gara valevole per la 38.a giornata di Serie B. La squadra di Liverani è seconda a quota 63 (18 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte), a +1 sul Palermo (terzo). I bianconeri, invece, occupano la sesta posizione con 51 punti (14 successi, 9 pareggi e 12 ko), e hanno un margine di sole due lunghezze sul Verona (nono). Entrambe le squadre hanno bisogno dei tre punti. Per quanto riguarda il Lecce, soltanto una vittoria permetterebbe ai giallorossi di conquistare la promozione diretta in Serie A senza calcoli. In caso di pareggio e di contestuale vittoria del Palermo, infatti, i salentini verrebbero sopravanzati dai rosanero e sarebbero costretti ai play-off. Discorso analogo per lo Spezia. Con i tre punti la squadra di Marino avrebbe l’aritmetica certezza di disputare i play-off. Qualora la partita terminasse in parità, invece, i bianconeri dovrebbero sperare in un passo falso di Verona, Cittadella e Cremonese.

Come arriva il Lecce

Dopo tre vittorie consecutive conquistate contro Carpi, Perugia e Brescia, nell’ultimo turno di campionato i giallorossi sono stati superati per 2-1 dal Padova, permettendo al Palermo di riaprire il discorso per il secondo posto. In casa, invece, il Lecce viene da ben 13 risultati utili consecutivi (11 vittorie e 2 pareggi). L’ultimo ko subito al Via del Mare risale addirittura la 21 ottobre, quando il Palermo vinse per 2-1 grazie ai gol di Nestorovski e Puscas.

Come arriva lo Spezia

I liguri stanno attraversando un buon momento di forma. Nelle ultime tre partite, infatti, la squadra di Marino ha conquistato 1 successo e 2 pareggi. La sfida di questa sera, però, non sarà affatto semplice. In trasferta, infatti, lo Spezia non vince dal 16 marzo, giorno in cui espugnò il “Ciro Vigorito” con un pirotecnico 3-2. Da quel momento in poi sono arrivati 1 pareggio e 2 sconfitte. Quest’oggi, Spezia e Lecce si affronteranno per la quattordicesima volta in Serie B. Nei tredici precedenti il bilancio vede avanti i liguri con quattro vittorie, contro le tre dei giallorossi (sei i pareggi). Anche nelle sei partite disputate al “Via del Mare” lo Spezia comanda con 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sola sconfitta.



Lecce-Spezia streaming Dazn e diretta TV Serie B, dove vedere il match oggi 12/05

Lecce-Spezia, match valevole per la 38.a giornata di Serie BKT, sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn. Il match verrà trasmesso in streaming su diversi dispositivi come Smart TV, PC, Tablet, smartphone scaricando gratuitamente dagli store digitali l’applicazione di Dazn. Per assistere all’intera programmazione sportiva del servizio di proprietà di Perform sara necessario acquistare il ticket di durata mensile da 9,99€. I nuovi clienti, invece, avranno la possibilità di provare gratuitamente il servizio per 30 giorni. Scaduto tale termine di visione, poi, si è liberi di scegliere se proseguire l’abbonamento acquistando il ticket da 9,99€ o disdire senza costi aggiuntivi. Lecce-Spezia, inoltre, sarà trasmessa anche in chiaro su Rai 2 -canale 502 del digitale terrestre- e in streaming su RaiPlay.

Lecce-Spezia, le probabili formazioni

Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Venuti, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Falco, La Mantia.

Spezia (4-3-3): Lamanna; Vignali, Ligi, Terzi, Augello; Mora, Ricci, Bartolomei; Gyasi, Galabinov, Bidaoui.