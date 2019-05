Solskjaer fa muovere già i primi passi di mercato allo United e pensa alla fascia destra: nome caldo Wan-Bissaka. Per lui pronta un’offerta da 50 milioni.

Il Manchester United, nello specifico Solskjaer, pensa già alle prime mosse di mercato.

Il primo nome sarebbe quello di Wan-Bissaka. Lo United sembra interessato a far firmare un contratto al giocatore classe 1997 che alla sua prima stagione in Premier ha già dimostrato di cavarsela (3 assist siglati e 3 nella classifica di takles vinti dietro solo a Ndidi e Gueye che però hanno un altro ruolo, centrocampisti).

UNITED-WAN-BISSAKA

Con ormai Valencia a fine carriera (infatti non rinnoverà il contratto in scadenza a Giugno) e Matteo Darmian sempre più libero di cercarsi una sistemazione, lo United non può rimanere con i soli Young e Shaw sulle fasce difensive. Wan-Bissaka piace molto al tecnico norvegese ed ha già incantato il calcio inglese con le sue qualità. Il Manchester United è pronto ad offrire 50 milioni ma il Crystal Palace ne chiede 60. Per il Manchester United sarebbe l’acquisto più costoso per un difensore (supererebbe Lindelof pagato 31 milioni).

Con l’apertura del mercato vedremo se l’biettivo sarà ancora quello di puntare sul terzino destro del Crystal Palace Wan-Bissaka oppure il Manchester United sposterà le sue attenzioni su altri calciatori.