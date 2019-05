Messico-Italia Under 20, calcio d’avvio in Polonia. Giornata inaugurale dei campionati Mondiali Under 20 che scattano oggi in Polonia. Il primo match vedrà l’Italia in campo contro il Messico. Per i ragazzi del c.t. Paolo Nicolato si tratta del primo impegno in questa rassegna iridata. La scorsa edizione, con Chicco Evani in panchina, gli azzurrini arrivarono al terzo posto: miglior risultato della storia. L’Italia è inserita nel Gruppo B, oltre al Messico ci sono Ecuador e Giappone. Ci sono 24 squadre partecipanti, suddivise in 6 gironi da 4 squadre ciascuno. Si qualificano agli ottavi di finale le vincenti di ogni raggruppamento e le 4 migliori terze. Azzurrini in campo oggi alle ore 18, allo stadio Gosir di Gdynia.

Messico-Italia Under 20, la lista degli azzurrini per la Polonia. Ecco la rosa completa dei ragazzi del c.t. Nicolato per il Mondiale Under 20 che comincia oggi in Polonia: Portieri: Alessandro Plizzari (Milan), Marco Carnesecchi (Atalanta), Leonardo Loria (Juventus). Difensori: Luca Pellegrini (Cagliari), Alessandro Buongiorno (Carpi), Alessandro Tripaldelli (Crotone), Luca Ranieri (Foggia), Matteo Gabbia (Lucchese), Raoul Bellanova (Milan), Davide Bettella (Pescara), Antonio Candela (Genoa), Enrico Del Prato (Atalanta). Centrocampisti: Salvatore Esposito (Ravenna), Davide Frattesi (Ascoli), Domenico Roberto Alberico (Hoffenheim), Andrea Colpani (Atalanta). Attaccanti: Gabriele Gori (Livorno), Marco Olivieri (Juventus), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Andrea Pinamonti (Frosinone), Christian Capone (Pescara).

Messico-Italia Under 20, dove vedere il match in tv e streaming

Messico-Italia Under 20, info diretta televisiva e streaming. Il match degli azzurrini, ore 18, potrà essere seguito su Sky Sport Uno (canale 201 del telecomando Sky). La partita sarà trasmessa in chiaro anche su Raisport+( canale 227 di Sky e 58-59 del digitale terrestre. Per quando riguarda internet c’è la possibilità di seguire l’esordio dell’Italia Under 20 in Polonia attraverso Sky Go, servizio gratuito dedicato agli abbonati Sky. Così come Messico-Italia Under 20 sarà visibile anche sul sito della Rai, ovvero Raiplay.it. Oltre al match inaugurale ci saranno altre tre partite per la prima giornata del Mondiale Under 20 polacco: Tahiti-Senegal (ore 18), Giappone-Senegal (20.30) e Polonia-Colombia (20.30). L’Italia poi tornerà in campo domenica 26 maggio, alle ore 18, contro l’Ecuador.