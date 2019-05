“Allenare il Milan è stato un sogno e spero che il sogno continui. La società non mi ha mai chiesto obbligatoriamente la Champions, mi ha chiesto di provarci. Salto di qualità? Serve qualcuno con esperienza, che si assuma responsabilità nello spogliatoio”



Quale sarà l’approccio alla partita?

“Non possiamo avere il braccino, come nell’ultima di campionato. Lì abbiamo fatto male al primo tempo, gioco poco fluido. Poi ci ha svegliato il rigore parato da Donnarumma: non possiamo permetterci un avvio come quello contro il Frosinone”

Bilancio con o senza Champions?

“Abbiamo fatto più punti dell’anno scorso. L’Atalanta sta facendo un miracolo sportivo. Altre squadre avevano qualcosa più di noi e sono dietro in classifica; e noi siamo lì.Non è da buttare via il lavoro che abbiamo fatto. La società non mi ha mai chiesto obbligatoriamente la Champions, mi ha chiesto di provarci. Siamo all’ultima giornata e ci sto provando. “



Come hai visto i giocatori? “Non ho visto valigie e armadietti svuotati. Ho visto grande professionalità nel preparare questa partita. Stessa grande partecipazione anche dai dirigenti. Sappiamo che ci giochiamo tanto e abbiamo preparato al meglio la sfida. Io via dopo l’ultima partita? Anche la mia stanza non è vuota. Allenare il Milan è stato un sogno e spero che il sogno continui. Un onore allenarla e spero di farlo ancora a lungo”.

Rimpianti?

“Rifarei tutto, non sono un calcolatore. Sono spontaneo e rifarei tutto quello che ho fatto. A livello tecnico-tattico degli errori, da parte mia, ci sono stati. Vorrei migliorare questo aspetto. Non è una stagione negativa. Nei momenti di difficoltà siamo sempre usciti fuori. E’ merito dei ragazzi. Il rimpianto è stato non aver dato il meglio proprio quando eravamo sereni”.