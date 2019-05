Milan, Leonardo vicino all’addio: c’è Tare nel futuro dei rossoneri

Il Milan dovrà giocare l’ultima partita, contro la Spal, in vista della qualificazione per la prossima Champions League. Sembra, però, che i problemi affrontati dalla squadra in questa stagione, non siano terminati. Anzi, altre insidie mettono a dura prova il futuro dei rossoneri. In particolare, in base a quanto riportato dal Corriere della Sera, sembra che il direttore tecnico attuale, Leonardo, sia intenzionato a dire addio alla sua squadra a causa di alcune divergenze di opinioni con Gazidis. Inoltre, l’operato del dirigente brasiliano è stato messo in dubbio da molti e, il suo possibile addio al Milan potrebbe essere decisivo qualora dovessero fallire nel match di domenica sera.

Cause dell’imminente addio di Leonardo

Sicuramente, a spostare l’ago della bilancia sulla possibilità che il dirigente brasiliano possa andare via dal Milan, sono state le numerose divergenze con Ivan Gazidis. Tra i due sono emerse difficoltà dovute alle loro divergenze di opinione, in particolare per quanto concerne la decisione di attuare dei rinforzi per la squadra. Gazidis, vorrebbe prendere dei giovani talenti per poi farli crescere all’interno della sua squadra. A tal proposito, ad inasprire il già difficoltoso rapporto con Leonardo, sono state le sue decisioni riguardo ad alcuni giocatori, quali Ibrahimovic e Fabregas, i cui profili sono stati bocciati, preferendo invece Piatek e Paquetà.

Un altro motivo per cui Leonardo lascerà il Milan, probabilmente a breve, risulta essere il suo operato non proprio convincente. Sicuramente il fatto che l’insediamento del dirigente brasiliano sia avvenuto a mercato estivo inoltrato, non ha agevolato le scelte e le decisioni di Leonardo, il quale non ha saputo investire nella maniera migliore. D’altronde, seppur abbia comunque fatto diverse operazioni in questi mesi, sono da considerare i difficili rapporti sia con Gattuso – per cui è da escludere la permanenza di entrambi nel club – e – come già detto – le divergenze di opinione con Gazidis.

Campos o Tare nel futuro del Milan dopo il possibile addio di Leonardo

Quasi sicuramente, a prendere il posto di Leonardo, potrebbero esserci Campos o Tare. Campos è l’attuale direttore sportivo del Lille, con il quale ha ottenuto il secondo posto in Ligue 2. Possiede un’ottima esperienza e può vantare di aver scoperto talenti quali Bakayokò, Fabinho, Lemar e Pepè. Inoltre, in base ad alcune indiscrezioni, sembra che Campos sia disponibile a lasciare la sua sede a Montecarlo per poter prendere il posto di Leonardo. Ancora è tutto da decidere, ma probabilmente le due parti si incontreranno nuovamente per poter stabilire i punti dell’accordo.

Un altro nome possibile, è quello di Igli Tare, il direttore sportivo della Lazio, il quale – stando ad alcune indiscrezioni – sembra sia volato a Londra un paio di giorni. Entrambi i nomi, ossia di Campos e Tare, sono in prima fila per la sostituzione dell’attuale dirigente sportivo rossonero, Leonardo.

Attualmente Leonardo percepisce circa 3,5 milioni di euro, pertanto l’eventuale scelta di sostituirlo con Campos, non comporterà un risparmio alla squadra. Al contrario, con Tare si potrebbe avere un risparmio. Un dato, questo, da non sottovalutare poiché potrebbe incidere sulla scelta del futuro direttore sportivo del Milan. Per il momento, però, è ancora tutto in forse e, finché non verrà presa una decisione effettiva e non si saprà l’esito della partita di domenica contro la Spal, non si potrà sapere se Campos o Tare entreranno nel club o se Leonardo dirà effettivamente addio alla sua squadra.