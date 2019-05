Parma-Fiorentina streaming Dazn e diretta TV Serie A, dove vedere il match oggi 19 maggio

Oggi alle ore 15 allo Stadio Tardini si affronteranno Parma-Fiorentina in un match valido per la 37.a giornata del campionato di Serie A, match molto importante in chiave salvezza soprattutto per i ducali che sono scivolati al quint’ultimo posto con 37 punti solamente a +2 dall’Empoli terz’ultimo; toscani invece a 40 punti e nemmeno loro aritmeticamente salvi. Il match si potrà vedere sulla piattaforma DAZN.

Parma-Fiorentina, la presentazione del match

La formazione di Roberto D’Aversa in questi ultimi due mesi ha inanellato una serie di prestazioni negative tanto da compromettere la permanenza nel massimo campionato; l’ultima vittoria risale al 9 marzo quando al Tardini gli emiliani ebbero la meglio sul Genoa per 1-0 con rete di Kucka; da quel giorno si registrano quattro sconfitte e cinque pareggi con l’ombra dell’Empoli sempre più incombente.

La squadra di Vincenzo Montella, subentrato a Stefano Pioli lo scorso 10 aprile, non se la passa certamente meglio anche se i 40 punti ottenuti potrebbero bastare per rimanere in Serie A, anche se attualmente la salvezza sarebbe aritmetica a 42. I viola non vincono addirittura dal 17 febbraio quando in quel periodo veleggiavano ad una passo dalla zona Europa League, dopodichè hanno ottenuto cinque e pareggi e sette sconfitte (le ultime quattro consecutive) che hanno fatto sprofondare in maniera clamorosa la formazione toscana.

Dunque sarà un match molto delicato soprattutto per i gialloblu messi peggio in classifica e mai come questa volta vietato sbagliare.

Parma-Fiorentina, i precedenti e l’arbitro della gara

Le due squadre si sono affrontate in terra emiliana in 24 occasioni che vedono i ducali in vantaggio per otto successi a cinque con undici pareggi. L’ultima vittoria gialloblu risale alla stagione 2014-15 per 1-0 con rete di Costa; l’ultima vittoria degli ospiti nel campionato 2007-08 per 2-1 con doppietta di Mutu e rete di Coly; mentre l’ultima divisione della posta (2-2) è del 2013-14: per il Parma Cassano ed Amauri, per la Fiorentina Cuadrado e Fernandez.

Il match sarà arbitrato da Piero Giacomelli della sezione di Trieste che con gli emiliani vanta nove precedenti con tre vittorie, due pareggi e quattro sconfitte, mentre con i viola gli incroci sono stati tredici con cinque successi, altrettanti pareggi e tre sconfitte.

Parma-Fiorentina, le probabili formazioni

PARMA (5-3-2): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Gagliolo, Bastoni, Dimarco; Scozzarella, Stulac, Barillà; Inglese, Gervinho. All. D’Aversa

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Fernandes, Veretout; Mirallas, Muriel, Chiesa. All. Montella

Parma-Fiorentina, streaming DAZN e diretta TV Serie A

Parma-Fiorentina gara valevole per la 37.a giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Il match in programma oggi alle ore 15 con telecronaca di Riccardo Mancini e commento tecnico dell’ex calciatore Simone Tiribocchi, sarà visibile su diversi dispositivi come ad esempio su pc, smartphone e tablet, sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.