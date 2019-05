Partita del cuore 2019: da Ronaldo ad Allegri in campo

Si prevede un tutto esaurito degno delle più grandi occasioni all’Allianz Stadium di Torino per la Partita Del Cuore 2019 tradizionale evento di beneficienza che come ogni anno coinvolge la Nazionale Cantanti capitanata da Paolo Belli. L’evento si terrà il 27 maggio, ma sarà in onda su Rai 1 in differita il 28 maggio alle 21.25 e il fischio di inizio sarà calciato proprio da Cristiano Ronaldo, la superstar più attesa.

LA RACCOLTA FONDI Tanti i nomi illustri che prendono parte alla raccolta fondi, attraverso un sms al 45527 si potrà donare e tentare di superare il record del 2015 di oltre 2 milioni di Euro. Obiettivo sarà quello di utilizzare le donazioni per realizzare la sala operatoria più evoluta d’Europa all’Istituto per la Ricerca e la Cura del Cancro di Candiolo da parte della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro

LE STAR PRESENTI Come ogni anno tante le star che anche per pochi minuti saranno sul campo di Torino nella Nazionale Cantanti: Enrico Ruggeri, Neri Marcorè, Shade, Raoul Bova, Paolo Vallesi, Benji e Fede e tanti altri. L’altra squadra che ha risposto all’appello sarà I Campioni della Ricerca con John Elkann, Sebastian Vettel, Mick Schumacher (figlio di Michael). In panchina Massimiliano Allegri ormai quasi Ex allenatore della Juventus.