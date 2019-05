Perugia-Cremonese. Allo stadio ‘Curi’ il Perugia si regala l’ultima gioia di questo campionato ma non basta, infatti gli umbri non riescono ad accedere ai playoff perchè il Verona è riuscito a battere 2-1 il Foggia e ci vanno gli scaligeri agli spareggi. Si ferma anche la corsa della Cremonese che con questa sconfitta rimane fuori dalla post-season.

VIDEO GOL HIGHLIGHTS PERUGIA-CREMONESE



Tabellino Perugia-Cremonese 3-1

Perugia (4-2-3-1): Gabriel; Rosi (73’Mazzocchi), El Yamiq, Gyomber, Falasco; Carraro, Dragomir (76’Falzerano); Kouan, Verre, Vido; Sadiq (57’Han). All. Nesta.

Cremonese (3-5-2): Agazzi; Caracciolo, Claiton, Terranova; Mogos, Arini, Castrovili, Croce (81’Soddimo), Renzetti; Piccolo (64’Carretta), Montalto (73’Strizzolo). All. Rastelli.



ARBITRO: Antonio Giua

MARCATORI: 9’Vido e 90’+3 Vido, 86’ Kouan (Per); 44’Piccolo (Cre)

NOTE: Ammoniti Falasco, Carraro (Per); Arini (Cre)

RECUPERO: 4’p.t; 5’s.t



Perugia-Cremonese. Alle ore 15 allo stadio ‘Curi’ di Perugia i padroni di casa guidati in panchina da Alessandro Nesta ospitano la Cremonese di Massimo Rastelli per la 38.a giornata di Serie B, tutta in diretta ed in esclusiva su Dazn, in quello che sembra un vero e proprio spareggio per accedere ai prossimi playoff. Il Perugia, dopo la sconfitta di lunedì scorso contro il Foggia per 1-0, occupa la 10.a posizione con 47 punti (13 vittorie, 8 pareggi e 14 sconfitte) e per accedere ai playoff deve vincere e sperare in ottime notizie dagli altri campi. Gli umbri non andrebbero a giocarsi i playoff in caso di sconfitta o pareggio contro la Cremonese, se il Verona dovesse vincere o pareggiare o in caso di arrivo a pari punti con Cittadella e Verona, la formazione di Nesta ha gli scontri diretti a sfavore contro Verona e Cremonese, mentre con il Cittadella gli scontri diretti sono in perfetta parità. Per quanto riguarda i lombardi, la formazione grigiorossa è attualmente in 8.a posizione a 49 punti (12 vittorie, 13 pareggi e 10 sconfitte) dopo il pareggio a reti bianche contro il Brescia e per accedere ai playoff deve vincere assolutamente, gli ospiti hanno gli scontri diretti a favore con Cittadella e Perugia, mentre con Verona, Spezia e Pescara gli scontri diretti sono in perfetta parità. Perugia-Cremonese sarà diretta dal signor Antonio Giua della sezione di Olbia.

Perugia-Cremonese, le probabili formazioni. QUI PERUGIA- Alessandro Nesta vara il 4-3-1-2 per quest’incontro con Gabriel in porta; i terzini saranno Rosi e Mazzocchi, mentre al centro spazio a Gyomber ed El Yamiq; a centrocampo in mediana Falzerano, Carraro e Dragomir; il trequartista sarà Verre che agirà alle spalle del tandem Vido e Sadiq. QUI CREMONESE- Massimo Rastelli risponde con un 3-5-2 con Agazzi in porta; linea difensiva formata da Caracciolo, Terranova e Claiton; sugli esterni agiranno Mogos e Renzetti, mentre in mediana spazio ad Arini, Castrovili e Soddimo; la coppia d’attacco sarà formata da Piccolo e Strizzolo.

Perugia-Cremonese, come seguire il match in tv e streaming

Perugia-Cremonese, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 15, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Dazn. Sarà possibile seguire l’incontro dello stadio Curi scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4. Dazn inoltre permette un mese di visione totalmente gratuito e poi se si vuole continuare a gustare il grande calcio e non solo è possibile acquistare il ticket di 9,99 € al mese.

Perugia-Cremonese, i precedenti. I precedenti tra gli umbri e i lombardi sono ben 9 con il bilancio in favore del Perugia con 6 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta. Nella scorsa stagione nel precedente giocato in Umbria successo per 1-0 della formazione di casa, mentre nella gara d’andata netto successo della Cremonese per 4-0.