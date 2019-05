Piatek-Barcellona, i blaugrana vogliono il polacco del Milan

El pistolero sostituisce el pistolero? Questo potrebbe essere il destino di Krzysztof Piatek, attaccante del Milan ma finito nel mirino del Barcellona. Il polacco ha impressionato in questa stagione, realizzando 22 reti tra Genoa e Milan. Il suo grilletto si è inceppato nel finale di stagione, ma questo calo non cancella le sue eccellenti prestazioni da bomber di razza.

L’altro pistolero, Luis Suarez, pare essere in netto calo tra le fila del Barcellona, soprattutto in Europa, dove ha siglato solamente un gol in questa edizione della Champions League. I blaugrana vogliono porre rimedio a questa stitichezza offensiva, mascherata solamente dalle 50 reti stagionali del solito Leo Messi. Piatek sembrerebbe una valida alternativa all’uruguaiano. Le caratteristiche dei due sono simili in diversi punti, anche se Suárez rimane comunque più spettacolare del polacco.

La mancata qualificazione in Champions League potrebbe indurre l’ex Genoa a cambiare aria, ma anche il Milan vuole fare cassa. Qualora dovesse sfumare Piatek, il Barcellona ha già pronta una lista di nomi eccellente, formata da Werner, Aubameyang, Lacazette e il giovane Pepe del Lilla, gioiello della Ligue 1 e della nazionale ivoriana. Tanta carne al fuoco insomma in Catalogna. Piatek è comunque legato al Milan per altri 4 anni, ma i catalani sono famosi per non badare a spese.