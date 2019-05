Picerno-Avellino, match decisivo. Terza e ultima giornata del Gruppo 3 della Poule Scudetto della Serie D 2018/2019. Alle ore 16, allo stadio Donato Curcio di Picerno, scenderanno in campo i padroni di casa di Domenico Giacomarro e l’Avellino di Giovanni Bucaro. Si tratta di un girone all’italiana composta da tre squadre, oltre a lucani e irpini c’è il Bari. I pugliesi sono già eliminati, visto che hanno 1 solo punto in due partite. Comanda l’Avellino con 3 punti, poi il Picerno con 1 punto. Questo vuol dire che se i biancoverdi irpini non perdono, accedono alla fase finale della Poule Scudetto di Serie D. L’Avellino arriva al match di oggi dopo una striscia di 12 vittorie consecutive. Il Picerno ha pareggiato l’ultimo match disputato, 0-0 esterno sul campo del Bari. Le tre squadre parteciperanno al prossimo campionato di Serie C, avendo vinto i rispettivi gironi di Serie D.

Picerno-Avellino, la probabile formazioni biancoverde. L’Avellino ha svolto ieri la seduta di rifinitura sul sintetico del Partenio-Lombardi per affrontare la seconda e ultima gara del turno preliminare della Poule Scudetto. Ai bianco-verdi basta un pareggio a Picerno per staccare il pass per la semifinale, da disputare in campo neutro (si attende la decisione della LND per la selezione del campo di gioco). Giovanni Bucaro ritrova Matute, squalificato contro il Bari, ma non avrà a disposizione l’acciaccato Morero, oltre a Mentana e Viscovo. In porta tornerà titolare Lagomarsini, con Buono o Carbonelli a centrocampo per raggiungere la quota dei 4 under in campo.

Picerno-Avellino, come seguire il match in tv e streaming

Picerno-Avellino, info diretta televisiva e streaming. Come consuetudine in questa stagione di Serie D anche la trasferta di oggi dei lupi potrà essere seguita in diretta tv. Picerno-Avellino sarà visibile su Irpinia Tv e Sportchannel 214 (canali 97 e 214 del digitale terrestre), a partire dalle ore 16. Non solo tv. Il match dei lupi potrà essere seguito in streaming su User Tv, il canale Youtube di Sportchannel 214. Diretta streaming anche sulla pagina ufficiale Facebook di Sportchannel 214. In più c’è anche la puntuale radiocronaca su Radio Punto Nuovo, affidata come sempre a Dino Manganiello.