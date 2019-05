Portogallo-Argentina Under 20, sfida per il primo posto. Seconda giornata della fase a gironi del Campionato del Mondo Under 20 in corso di svolgimento in Polonia. Alle ore 18, allo Stadion Miejski di Bielsko-Biała, scenderanno in campo il Portogallo di Helio Sousa e l‘Argentina di Fernando Batista. Le due squadre hanno vinto il match d’esordio a questa rassegna iridata. Il Portogallo ha battuto per 1-0 la Corea del Sud, mentre l’Argentina ha travolto per 5-2 il Sudafrica. Il match di oggi in pratica è uno spareggio per capire chi possa essere la vincitrice del Gruppo F. Un raggruppamento che interessa anche l‘Italia, visto che la seconda del girone con gli azzurrini incontrerà la vincente del Gruppo F. I ragazzi del c.t. Nicolato dovranno difendere il primato nel loro girone domani contro il Giappone.

Portogallo-Argentina Under 20, le probabili formazioni. CONVOCATI PORTOGALLO: 1 Costa · 2 Dalot · 3 Queinos · 4 Leita · 5 Vinagre · 6 F.Luiz · 7 Jota · 8 Gedson · 9 Leao · 10 M.Luis · 11 Mesaque · 12 Virginia · 13 Pina · 14 Thierry · 15 Moura · 16 Romain · 17 Trincao · 18 Neto · 19 Martelo · 20 Santos · 21 Maximiano. CONVOCATI ARGENTINA – 1 Roffo · 2 Perez · 3 Pereyra · 4 Mura · 5 de la Vega · 6 Balerdi · 7 Lo Celso · 8 Lopez · 9 Colidio · 10 Maroni · 11 Moreno · 12 Morales · 13 Barquett · 14 Medina · 15 Vera · 16 Sosa· 17 Ortega · 18 Gaich · 19 Romero · 20 Almada · 21 Insaurralde · 22 Alvarez · 23 Pourtau.

Portogallo-Argentina Under 20, come seguire il match in tv e in streaming

Portogallo-Argentina Under 20, info diretta tv e streaming. Il match, ore 18, potrà essere seguito in esclusiva su Sky Sport Mondiali (canale 202 del telecomando Sky). La partita non sarà trasmessa in chiaro anche su Raisport+( canale 227 di Sky e 58-59 del digitale terrestre). Per quando riguarda internet c’è la possibilità di seguire l’esordio dell’Italia Under 20 in Polonia attraverso Sky Go, servizio gratuito dedicato agli abbonati Sky. Non solo Portogallo-Argentina Under 20, ecco il programma odierno dei Mondiali Under 20 in Polonia: Panama-Francia (ore 18), Arabia Saudita-Mali (20) e Sudafrica-Corea del Sud (20). Come detto domani torna in campo l‘Italia del c.t. Paolo Nicolato. Gli azzurrini, già qualificati agli ottavi, affronteranno il Giappone alle ore 18 per difendere il primo posto nel Gruppo B.