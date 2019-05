Probabili Formazioni Serie A ultima giornata: Cristiano Ronaldo out, Icardi dal 1′

Siamo ormai giunti all’ultima giornata della massima competizione calcistica italiana, una stagione che ha regalato tante emozioni, certezze (la Juventus ancora una volta campione d’Italia) e colpi di scena, che hanno consentito di rendere l’ultimo turno di campionato ancora interessante per la lotta Champions League e salvezza.

Infatti sono ancora ben quattro le squadre che possono ambire ad un piazzamento alla prossima Champions League (Atalanta, Inter, Milan, Roma) con i giallorossi che ormai si possono considerare virtualmente fuori la corsa in quanto il raggiungimento del quarto posto è abbastanza complicato (dovrebbero perdere sia Inter che Atalanta ndr.).

Ricapitolando, ci sono quindi quattro squadre per due posti disponibili: l’Atalanta e l’Inter (66) sono padroni del proprio destino, se dovessero battere rispettivamente Sassuolo ed Empoli sarebbero qualificati alla prossima Champions League; diverso è il discorso per il Milan (65) che raggiungerebbe la massima competizione europea, solo se dovesse battere la Spal e se una tra le due squadre davanti non fanno i tre punti mentre, la Roma, deve battere il Parma all’Olimpico e sperare risultati negativi delle rivali.

Per quanto riguarda il capitolo salvezza, l’ultima giornata metterà davanti una sfida cruciale tra la Fiorentina di Montella (40 punti) e il Genoa di Prandelli (37): ai ‘viola’ basterebbe anche un solo punto per la matematica rimanere in A mentre il destino dei rossoblù dipenderà dall’esito di Inter-Empoli, con l’obbligo di portare a casa almeno un punto.

Ecco le Probabili Formazioni Serie A dell’ultima giornata:

FROSINONE-CHIEVO

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Zampano, Paganini, Sammarco, Maiello, Beghetto; Ciano, Dionisi.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Chibsah, Gori, Salamon. Pimamonti, Sportiello

CHIEVO (3-4-1-2): Semper; Frey, Cesar, Andreolli; Depaoli, Dioussé, N. Rigoni, Jaroszynski; Vignato; Pellissier, Pucciarelli.

Squalificati: Barba, Stepinski | Indisponibili: Leris, Schelotto, Rossettini

BOLOGNA-NAPOLI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Pulgar, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Palacio; Destro.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Mattiello, Sansone, Poli, Edera

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Hysaj, Albiol, Luperto, Ghoulam; Callejón, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne; Mertens, Milik.

Squalificati: Allan, Koulibaly | Indisponibili: Chiriches, Mario Rui, Ounas

TORINO-LAZIO

TORINO (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Ansaldi; Iago Falque; Belotti.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Djidji, Parigini

LAZIO (3-5-1-1): Proto; Bastos, Acerbi, Radu; Romulo, Parolo, Badelj, Jordao, Lulic; Cataldi; Immobile.

Squalificati: Correa | Indisponibili: V. Berisha, Lukaku, Strakosha, Luis Alberto, Caicedo, Luiz Felipe, Patric

SAMPDORIA-JUVENTUS

SAMPDORIA (4-3-1-2): Rafael; Berezynski, Colley, A. Ferrari, Sala; Linetty, Praet, Barreto; Ramirez; Defrel, Quagliarella.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Murru, Andersen

JUVENTUS (4-3-3): Pinsoglio; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Bentancur; Dybala, Kean, Cuadrado.

Squalificati: Bernardeschi, Matuidi | Indisponibili: Cancelo, Chiellini, Douglas Costa, Khedira, Mandzukic, Perin, Alex Sandro, Ronaldo

ATALANTA-SASSUOLO

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello; Castagne, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Ilicic, D. Zapata.

Squalificati: Hateboer | Indisponibili: Toloi, Varnier

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, G. Ferrari, Rogerio; Duncan, Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Babacar, Lemos, Magnani, Peluso, Sensi

CAGLIARI-UDINESE

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Ionita, Cigarini, Barella; Birsa; João Pedro, Pavoletti.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Ceppitelli, Faragò, Leverbe, Luca Pellegrini

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Samir; Ter-Avest, Mandragora, Hallfredsson, De Paul, D’Alessandro; Lasagna, Pussetto.

Squalificati: Zeegelaar | Indisponibili: Barak, Behrami, Fofana, Ingelsson, Opoku, Sandro

FIORENTINA-GENOA

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ger. Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Gerson, Veretout; Chiesa, Simeone, Muriel.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Pjaca

GENOA (3-5-2): I. Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Pedro Pereira, Bessa, Radovanovic, Veloso, Criscito; Pandev, Lapadula.

Squalificati: Giu. Pezzella | Indisponibili: Favilli, Hiljemark, Lazovic, Mazzitelli, Sturaro

INTER-EMPOLI

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Vrsaljko

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Maietta, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Traoré, Pajac; Farias, Caputo.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Antonelli, Diks, Krunic, La Gumina, Mchedlidze, Polvani

ROMA-PARMA

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi; Kluivert, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bianda

PARMA (5-3-2): Frattali; Gazzola, Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Dimarco; Kucka, Stulac, Barillà; Siligardi, Ceravolo.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Gagliolo, Gervinho, Inglese, Rigoni, Sierralta

SPAL-MILAN

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Valoti, Murgia, Kurtic, Fares; Petagna, Floccari.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Felipe, Missiroli, Regini

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.

Squalificati: Paquetá | Indisponibili: Bonaventura, Calabria, Caldara, Simic