Programmazione DAZN 10-11-12 maggio: Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1, semifinali playoff di Championship e di League One

Dopo la settimana che ha stabilito le finaliste di Champions ed Europa League, siamo giunti quasi sul traguardo finale per quanto riguarda i campionati in giro per l’europa dove anche questo weekend la Serie A, la Serie B, la Liga, la Ligue 1, l’Eredivisie, la Championship (playoff), League One (playoff) e la J1 League saranno trasmessi in diretta e in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Per il massimo campionato italiano ci saranno due incontri che riguardano la zona europea: si comincerà sabato sera alle ore 20.30 con Fiorentina-Milan dove i rossoneri avranno l’obbligo di vincere per rimanere attaccato al quel quarto posto (attualmente dell’Atalanta) che ora dista tre punti. Senza la vittoria la Champions League per la formazione milanese diventerebbe una chimera; dal canto loro i viola che non vincono in campionato da quasi tre mesi, vorranno dare una piccola soddisfazione ai loro tifosi molto delusi dall’andamento della stagione.

Altra sfida prevista dalla programmazione Dazn è lunch match delle ore 12.30 vedrà scendere in campo Torino-Sassuolo con i granata settimi e ancora con possibilità di qualificarsi per l’Europa League della prossima stagione; gli emiliani a metà classifica e senza più motivazioni cercheranno di onorare la partita e magari mettere in mostra chi ha giocato meno.

Per quanto riguarda la volata salvezza alle ore 15 si giocherà Frosinone-Udinese, match molto importante per i friulani che si trovano solamente due punti sopra l’Empoli terz’ultimo; dunque vittoria obbligata per Lasagna e compagni altrimenti rischierebbero seriamente di retrocedere. I ciociari aritmeticamente retrocessi e che in casa hanno vinto solamente contro il Parma, vorranno chiudere il torneo in maniera dignitosa.

Per la serie cadetta eccoci arrivati all’ultima giornata con tanti verdetti da emettere: il primo sicuramente è quello della seconda squadra che farà compagnia al Brescia in Serie A. In lotta Lecce e Palermo con i salentini avanti di un punto e quindi padroni del proprio destino. Una vittoria in casa contro lo Spezia darebbe la promozione diretta senza aspettare il risultato di Palermo-Cittadella. Da vedere anche le squadre che andranno ai playoff dove per ora solo il Benevento (e una tra Lecce o Palermo) è sicuro di parteciparvi. In zona retrocessione ormai condannate Carpi e Padova, sono cinque ancora le squadre in lotta per evitare l’ultimo posto che porterà in Serie C e i due per lo spareggio playout.

Nella Liga match clou tra Atletico Madrid-Siviglia con gli andalusi che devono cercare di recuperare tre punti dal Getafe impegnato in casa del Barcellona ancora sotto shock per la batosta di Liverpool. Attenzione anche al Valencia (con gli stessi punti del Siviglia) che giocherà in casa contro l’Alaves e che potrebbe approfittare del turno abbordabile. In zona retrocessione vero e proprio spareggio tra Girona-Levante.

In Ligue 1 c’è grande lotta per il terzo posto che darà l’accesso ai preliminari di Champions League tra Lione (63 punti) e Saint Etienne (62 punti) con i primi impegnati in casa del Marsiglia e i secondi a Montpellier. Impegno in trasferta per i già campioni del Psg che saranno impegnati sul campo dell’Angers.

In Eredivisie testa a testa incredibile per la vittoria del titolo tra Ajax e PSV Eindhoven con le due squadre a pari punti ma con la squadra della capitale prima per differenza reti. I primi giocheranno in casa contro l’Utrecht quinto in classifica, mentre i secondi in casa dell’Az Alkmaar. Dunque due match niente affatto semplici e che potranno essere decisivi a 180 minuti dalla fine del campionato.

Infine è tempo di playoff nella Championship (serie cadetta inglese) dove sono in programma le semifinali di andata tra Aston Villa-West Bromwich Albion e Derby County-Leeds.

Palinsesto DAZN: le dirette del 10-11-12 maggio

Dirette Serie A DAZN 36.a giornata 11-12 maggio



Fiorentina-Milan sabato 11 maggio ore 20.30

Torino-Sassuolo domenica 12 maggio ore 12.30

Frosinone-Udinese domenica 12 maggio ore 15.00

Dirette Serie B DAZN 38.a giornata 11 maggio

Brescia-Benevento sabato 11 maggio ore 15.00

Carpi-Venezia sabato 11 maggio aprile ore 15.00

Crotone-Ascoli sabato 11 maggio ore 15.00

Lecce-Spezia sabato 11 maggio aprile ore 15.00

Padova-Livorno sabato 11 maggio ore 15.00

Palermo-Cittadella sabato 11 maggio ore 15.00

Perugia-Cremonese sabato 11 maggio ore 15.00

Pescara-Salernitana sabato 11 maggio ore 15.00

Verona-Foggia sabato 11 maggio ore 15.00

Dirette Liga DAZN 37.a giornata 12 maggio

Athletic Bilbao-Celta Vigo domenica 12 maggio ore 18.30

Atletico Madrid-Siviglia domenica 12 maggio ore 18.30

Barcellona-Getafe domenica 12 maggio ore 18.30

Girona-Levante domenica 12 maggio ore 18.30

Leganes-Espanyol domenica 12 maggio ore 18.30

Rayo Vallecano-Real Valladolid domenica 12 maggio ore 18.30

Real Betis-Huesca domenica 12 maggio ore 18.30

Real Sociedad-Real Madrid domenica 12 maggio ore 18.30

Valencia-Alaves domenica 12 maggio ore 18.30

Villareal-Eibar domenica 12 maggio ore 18.30

Dirette Ligue 1 DAZN 36.a giornata 10-11-12 maggio

Saint Etienne-Montpellier venerdì 10 maggio ore 20.45

Angers-Psg sabato 11 maggio ore 17.00

Amiens-Tolosa sabato 11 maggio ore 20.00

Caen-Reims sabato 11 maggio ore 20.00

Digione-Strasburgo sabato 11 maggio ore 20.00

Nizza-Nantes sabato 11 maggio ore 20.00

Nimes-Monaco sabato 11 maggio ore 20.00

Rennes-Guingamp domenica 12 maggio ore 15.00

Lille-Bordeaux domenica 12 maggio ore 17.00

Marsiglia-Lione domenica 12 maggio ore 21.00

Dirette Championship DAZN semifinali andata playoff 11 maggio

Aston Villa-West Bromwich sabato 11 maggio ore 13.30

Derby County-Leeds United sabato 11 maggio ore 18.15

Dirette League One DAZN semifinali andata playoff 11-12 maggio

Sunderland-Portsmouth sabato 11 maggio ore 20.30

Doncaster Rovers-Charlton domenica 12 maggio ore 13.15

Dirette J1 League DAZN 11.a giornata 11-12 maggio

Sagan Tosu-Gamba Osaka sabato 11 maggio ore 7.00

Vissell Kobe-Kashima Antlers domenica 12 maggio ore 7.00