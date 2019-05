Rodri, il centrocampista che sta facendo impazzire City e Barcellona

I nomi nuovi balzati fuori in questa stagione calcistica non sono solo i vari De Ligt e De Jong, ma c’è anche Rodri, centrocampista dell’Atletico Madrid. Il classe 1996 ha disputato una stagione esemplare, prendendo in mano il centrocampo dei colchoneros nonostante la giovane età. La sua intelligenza tattica è qualcosa che in pochi posso vantare: Rodri ha una visione da veterano, tecnica sopraffina che gli permette di impostare l’azione partendo dal basso. Poi la grande fisicità gli permette di recuperare tanti palloni e di contrastare gli avversari con efficacia. Abilissimo anche nei colpi di testa così come per il tiro dal limite. Insomma, un mediano di questo calibro lo vorrebbero avere tutti ma in poco possono permetterselo.

Il nuovo Busquets

La somiglianza dal punto di vista fisico e tattico, spingono gli esperti a considerarlo come l’erede naturale di Sergio Busquets. Infatti, il Barcellona fa la corte al giocatore ma c’è anche l’allenatore che ha “creato” Busquets negli azulgrana sulle sue tracce: Pep Guardiola. Il catalano vuole a tutti i costi Rodri e il City pare sia pronto a sborsare 70 milioni pur di strapparlo all’Atletico Madrid, prezzo della sua clausola rescissoria. Il problema per i Citizens è che anche i rivali del Barcellona sono disposti a pagare tale somma per liberarlo. Quindi è chiaro come entrambi i club siano decisi ad acquistare il giocatore in estate.

Con i prezzi che girano ora, la cifra richiesta dal club allenato da Simeone non pare insormontabile. Data l’abbondanza di centrocampisti in quel ruolo presente nel Barcellona, il giocatore potrebbe accasarsi a Manchester. Fernandinho non può più reggere i 90’ minuti mentre Gundogan non convince appieno Pep. Oltre a City e Barcellona, anche il Bayern Monaco pare essere interessato a Rodri dopo la stagione tra alti e bassi di Goretzka, spesso infortunato e poco determinante per il gioco di Niko Kovac.