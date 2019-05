Roma-Parma, Sky Go e diretta tv, 26/05/2019

La 38° giornata di Serie A continua con il match Roma-Parma alle 20.30 allo Stadio Olimpico. Le squadre di Claudio Ranieri e Roberto D’Aversa sono pronte a sfidarsi nell’ultima giornata di Serie A. Quello di oggi sarà anche il 50° confronto fra le due formazioni nel massimo campionato italiano. La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky, sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, 484 del digitale terrestre). Sarà possibile vedere Roma-Parma anche in diretta streaming su Sky Go. I giallorossi sono al 6° posto in classifica con 63 punti (17 vittorie, 12 pareggi e 8 sconfitte). I padroni di casa con il match di oggi si giocano le ultime possibilità di qualificazione in Champions League. L’ ipotesi che permetterebbe alla Roma la qualificazione in Champions è vincere contro il Parma con almeno 5 gol di scarto (se l’Inter perde 1-0), sperare che l’Atalanta faccia punti e che il Milan perda contro la Spal. Quella di oggi rappresenta davvero per la Roma una grande giornata: l’ultima partita di Daniele De Rossi e di Claudio Ranieri (lascerà la Roma dopo soli due mesi e continuerà ad allenare altrove). Il Parma è al 14° posto con 41 punti (10 vittorie, 11 pareggi e 16 sconfitte). Roberto D’Aversa in vista del match Roma-Parma, ha dichiarato: “Ci vuole la giusta tensione e bisogna saperla gestire, questo fa la differenza. L’obiettivo è raggiunto, ma nella nostra testa ci deve essere la volontà di migliorare la posizione in classifica”.

Dove vedere il match Roma-Parma

Canale TV: Sky Sport, Sky Go

Orario: 20.30

Probabili formazioni del match Roma-Parma

Roma (4-2-3-1): Mirante A.; Florenzi A., Manolas K., Fazio F., Kolarov A.; Cristante B., De Rossi D.; Kluivert J., Pellegrini L., El Shaarawy; Dzeko E.

Parma (5-3-2): Frattali P.; Gazzola M., Iacoponi S., Bruno Alves, Gagliolo R., Gobbi M.; Kucka J., Stulac L., Barillà A.; Gervinho, Ceravolo F.

Chi probabilmente non scenderà in campo per il match Roma-Parma

Indisponibili:

In dubbio: Bianda W. (Roma) – Infortunio al ginocchio; Manolas K. (Roma) – Infortunio alla caviglia; Diakhate A. (Parma) – Infortunio alla coscia; Gervinho (Parma) – Infortunio alla coscia; Inglese R. (Parma) – Infortunio alla caviglia; Rigoni L. (Parma) – Infortunio al ginocchio; Schiappacasse N. (Parma) – Infortunio alla coscia; Sierralta F. (Parma) – Infortunio muscolare.

Informazioni generali

Stadio: Stadio Olimpico (Roma)

Arbitro: Paolo Silvio Mazzoleni

Allenatore Roma: Claudio Ranieri

Allenatore Parma: Roberto D’Aversa