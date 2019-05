Sampdoria-Juventus streaming DAZN e diretta Tv Serie A: dove vedere il match del 26/05

Questa sera, alle ore 18:00, andrà di scena il match di Serie A Sampdoria-Juventus. Le due compagini si sfideranno allo stadio Marassi di Genova in vista dell’ultima giornata del campionato italiano. Non si tratta di una sfida di particolare importanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati dai due club, ma entrambe le squadre vogliono ben figurare in questa ultima uscita stagionale. La Juventus, infatti, ha già conquistato con largo anticipo il titolo di campione d’Italia. La Sampdoria, invece, dopo un’appassionante rincorsa alla zona Europa League, dovrà accontentarsi di una posizione di metà classifica.

SAMPDORIA-JUVENTUS: PROBABILI FORMAZIONI

Sampdoria (4-3-1-2): Rafael; Bereszynski, Colley, Ferrari, Junior Tavares; Linetty, Praet, Barreto; Ramirez; Quagliarella, Defrel.

Juventus (4-4-2): Pinsoglio; Caceres, Rugani, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Can, Bentancur, Pereuira; Dybala, Kean.

SAMPDORIA-JUVENTUS: INFO STREAMING E DIRETTA TV

La partita Sampdoria-Juventus sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN con telecronaca affidata a Ricky Buscaglia e il commento tecnico di Roberto Cravero. Gli utenti della piattaforma potranno seguire la gara su diversi dispositivi: su pc, tablet e smartphone, ma anche sui moderni modelli di smart tv compatibili con la app o collegando il televisore di casa a un decoder Sky Q oppure a una console PlayStation 4 o Xbox, o ancora utilizzando strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. L’evento sarà disponibile on demand poco dopo il fischio finale, per cui tifosi e appassionati potranno godersi il match integrale o soltanto gli highlights quando preferiranno.