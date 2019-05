Sergio Ramos-Real Madrid ai titoli di coda, Van Dijk nel mirino delle merengues

Si fanno sempre più insistenti le voci che vedono Sergio Ramos lontano dal Real Madrid. La stagione disputata dal fortissimo centrale spagnolo è stata a dir poco disastrosa. Le polemiche con il presidente Perez durante la stagione sono state diverse. Ramos ha da sempre imputato la massimo dirigenti dei Blancos, il mancato arrivo di giocatori di qualità nella sessione estiva di mercato lo scorso anno. Cristiano Ronaldo non è stato sostituito da un attaccante degno di nota e ciò ha portato tensione nello spogliatoio del Madrid. Il capitano merengue è stato pure assente in varie partite durante l’anno per infortunio, ma tali assenze hanno alimentato sempre di più i suoi mal di pancia al Bernabeu.

In questi ultimi giorni si fanno sempre più insistenti le voci di un suo possibile addio alla camiseta blanca quest’estate. Le pretendenti per lui non mancano di certo: la Juventus pare essere interessata, soprattutto per via di Cristiano Ronaldo, grande amico di Ramos. Oltre ai bianconeri, c’è pure il Liverpool di Klopp. Il sogno dei Reds sarebbe quello di formare una coppia di centrali difensivi formidabile, composta da Sergio Ramos e Van Dijk, ma proprio quest’ultimo sembra entrato in orbita Real Madrid.

Sogno Van Dijk

Virgil Van Dijk è il difensore più pagato nella storia del calcio – 85 milioni di euro – nonché giudicato il migliore al mondo nel suo ruolo in questo momento. Il vice capitano del Liverpool non ha intenzione di lasciare Anfield ma difronte a un’offerta irripetibile, la sua permanenza nel Merseyside potrebbe vacillare. Lo scenario probabile potrebbe essere una sorta di scambio con Ramos più soldi, oppure un’offerta monstre, magari oltre i 100 milioni di euro. In tanti diranno “troppi per un difensore”, così come accadde la scorsa volta, ma la realtà è che Van Dijk ha dimostrato di valere al 100% gli 85 milioni sborsati dai Reds per strapparlo al Southampton. Il Madrid potrebbe schifarlo in coppia con il campione del mondo in carica, Varane, formando un duo di esperienza, rapido e tatticamente impeccabile. Soprattutto con l’aggiunta dell’olandese. Le merengues in caso di partenza di Ramos non rimarranno indifferenti. Van Dijk è di sicuro la prima scelta.